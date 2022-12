De nouveaux chiffres montrent que jamais autant de jeunes n’ont résilié leur contrat d’apprentissage ou même interrompu leur formation. Est-ce un nouvel affaiblissement de l’apprentissage?

Les chiffres mettent très bien en évidence les difficultés de l’apprentissage. On le voit surtout en Suisse romande ou à Bâle-Ville, mais c’est à Genève que c’est le plus marqué: deux tiers des élèves changent de cursus et passent au gymnase ou à l’école de culture générale. Et parmi le reste, moins de la moitié commence à nouveau un apprentissage. Les entreprises peuvent donc pourvoir leurs places d’apprentissage à partir d’un groupe de moins de 20% de tous les élèves. En Suisse orientale, ce taux est de 60 à 70%. Ça fait une différence énorme.