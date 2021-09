Les choix de la rédaction – Que lire ce week-end? Un adulte qui dialogue avec l’enfant qu’il était, superbe album graphique, un gamin qui invente des histoires. David Moginier , Cécile Lecoultre

Retrouver son âme d’enfant avec «Quelqu’un à qui parler»

Un anniversaire déprimant. Ed. Le Lombard

L’idée vient de Cyril Massarotto qui en a fait un beau livre de réflexion sur nos rêves d’enfant. Grégory Panaccione l’a adapté dans un superbe album au dessin expressif et moderne. Samuel, 35 ans, n’a personne dans sa vie sinon le couple de voisins d’en dessous. À son anniversaire, désespéré, il n’y a plus qu’un numéro de téléphone dont il se souvient: celui de sa maison d’enfance. En le composant, surprise, il tombe sur lui-même vingt-cinq ans plus tôt.

Des dialogues se nouent entre le petit Samuel et l’adulte pas très drôle qu’il est devenu. Si le grand prévient le gamin des pièges qu’il rencontrera, ce dernier le questionne pour savoir s’il a réalisé ses rêves, footballeur, écrivain, père. L’occasion d’une profonde remise en question, d’autant plus que Samuel n’ose pas aborder la jolie Chinoise qui vient d’arriver au bureau… dmog

«Quand tu lèves les yeux», l’album de la rentrée dès 7 ans

«Quand tu lèves les yeux», un album magique qui excite l’imagination. DR

Entre conte illustré et roman graphique, dans ce volume épais d’un artiste argentin publié pour la première fois en français, c’est le bazar perpétuel: fausse maladresse des croquis, intrusion de personnages inattendus en gros plan silencieux, retour au format BD pépère ou découpage vertigineux de séquences. Il ne reste qu’à s’accrocher aux dialogues qui bullent entre Lorenzo et sa mère un peu débordée par leur déménagement.

Par définition, une nouvelle maison offre déjà plein d’aventures. Mais un vieux secrétaire de bois va se révéler une mine inépuisable de rêves à inventer. Fouillant ses tiroirs, le garçonnet va cueillir les indices de mondes à explorer en quatre histoires. «Tout est vieux ici mais pourtant, tout est nouveau...» Fondé sur une interaction irrésistible, ce grimoire magique force à lever les yeux. cle

Des cadrages diversifiés accrochent sans cesse l’attention. DR

Revisite d’un destin hors exceptionnel, «Marie-Blanche»

Jim Fergus, auteur du formidable «Mille femmes blanches» revient sur une autre dame exceptionnelle, «Marie-Blanche, au fil de la vie». DR / CHERCHE MIDI

Dans le mémorable «Mille femmes blanches», Jim Fergus contait le destin d’Américaines troquées contre des chevaux, marché scellé entre le président Grant et le chef cheyenne Little Wolf en 1874. Avec le même souci d’authenticité sous le lyrisme, le Franco-Américain revient sur sa propre grand-mère Renée. Il l’avait déjà évoquée il y a dix ans, à travers sa fille Marie-Blanche, mais il avoue que le livre homonyme a mûri en lui au point de nécessiter une nouvelle mouture.

Il faut dire que l’aïeule court sur le XXe siècle, du petit village de Senlis à travers le monde, de l’Egypte aux Caraïbes, avant de s’établir dans la région des Grands-Lacs. Belle, brutale, tyrannique… une sacrée nature que Jim Fergus ne manquera pas de saluer au Livre sur les Quais, à Morges ce premier week-end de septembre. cle

