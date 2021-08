Lutte contre le Covid-19 – Que pensez-vous de la 3e dose de vaccin? La France se prépare à administrer un rappel vaccinal aux plus vulnérables. La Suisse étudie la question. Participez à notre coup de sonde en ligne. Patrick Monay

Une dame reçoit une injection contre le Covid-19 au centre de vaccination cantonal de Zurich le 6 avril dernier. KEYSTONE

Une 3e dose de vaccin contre le Covid? Il n’en est pas question en Suisse pour l’instant. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a indiqué mardi que c’était à l’étude. Mais plusieurs pays, dont la France et l’Allemagne, ont d’ores et déjà annoncé qu’ils emprunteraient cette voie.

«Oui, il faudra vraisemblablement une troisième dose, pas pour tout le monde tout de suite mais en tout cas pour les plus âgés et les plus fragiles», a ainsi déclaré jeudi le président français, Emmanuel Macron. Son gouvernement se prépare à organiser une campagne de rappel vaccinal «à la rentrée» en septembre.

Les dirigeants en question font fi des appels insistants de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Face au gouffre entre pays riches, où les vaccins anti-Covid-19 abondent, et les pays pauvres, qui n’ont pu immuniser qu’une très faible partie de leur population, l’organisation dirigée par Tedros Adhanom Ghebreyesus réclame un moratoire «au moins jusqu’à la fin septembre» sur les doses de rappel pour tenter de rétablir un semblant d’équilibre.

Qu’en dites-vous? Nous vous proposons de répondre aux trois questions suivantes.

Malgré les appels de l’OMS à partager les vaccins avec les pays défavorisés, plusieurs États ont annoncé leur intention d’administrer une 3e dose de vaccin à une partie de leur population. Cela vous choque-t-il? Oui. Il faut suivre l’OMS. Non. Sans avis. Se connecter Vous devez être connecté pour participer.

La Suisse devrait-elle à son tour envisager l’autorisation d’une 3e dose de vaccin contre le Covid? O ui . O ui, mais seulement pour les personnes les plus vulnérables . N on, pas pour l’instant . Il faut en priorité accentuer la pression pour une vaccination complète au sein de la population. N on, en aucun cas . Je ne sais pas. Se connecter Vous devez être connecté pour participer.

Si une recommandation de se faire administrer une 3e dose de vaccin était prononcée en Suisse, le feriez-vous? Oui. Non. Je ne sais pas. J e ne suis pas vacciné (e) et n’ai pas l’intention de changer d’avis. Se connecter Vous devez être connecté pour participer.

