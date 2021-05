Transplantations en Suisse – Que pensez-vous du don d’organes facilité? Le Conseil national a approuvé mercredi le principe du consentement présumé, dans le but de sauver des vies. Dites-nous si vous y êtes favorable. Patrick Monay

Le National a approuvé de justesse mercredi une initiative pour que toute personne majeure soit considérée comme un donneur potentiel, sauf si elle s’y est opposée de son vivant. KEYSTONE

Toute personne majeure doit être considérée comme un donneur d’organes potentiel, sauf si elle s’y est opposée de son vivant. C’est un changement majeur de paradigme qu’a approuvé mercredi le Conseil national. Actuellement, c’est le contraire qui prévaut: le don d’organes n’est envisagé que si la personne décédée y a consenti avant sa mort.

«Cela redonne espoir à nos patients sur liste d’attente.» Franz Immer, directeur de la fondation Swisstransplant

Confrontée depuis des années à un manque d’organes disponibles dans les moments critiques, Swisstransplant exprime son soulagement. «À notre avis, ce changement du consentement est devenu l’aspect clé pour la fondation mais aussi pour les équipes dans les hôpitaux pour pouvoir sauver des vies, souligne le directeur, Franz Immer. Cela redonne espoir à nos patients sur liste d’attente.»

Registre au succès mitigé

Les élus fédéraux ont approuvé pour une seule voix l’initiative populaire qui demande ce nouveau paradigme. Ils ont en revanche plébiscité (par 150 voix contre 34) un contre-projet du Conseil fédéral qui envisage ce consentement présumé dans un sens plus large: il prévoit l’implication des proches dans la décision. En l’absence de document attestant de la volonté de la personne décédée, sa famille pourra s’opposer au prélèvement si cela respecte la volonté présumée du défunt. Le débat se poursuivra au Conseil des États.

Toute personne doit-elle être considérée comme donneuse d’organes à moins d’exprimer son refus de son vivant? Oui Oui, mais les proches doivent être consultés au moment du décès Non Je ne sais pas Se connecter Vous devez être connecté pour participer.

Pour l’heure, Swisstransplant est toujours confrontée à de nombreux refus, les proches de la personne décédée ignorant bien souvent la volonté du défunt en matière de don d’organes. Pour y remédier, la fondation a lancé en 2018 un registre national qui permet à chaque personne âgée de plus de 16 ans de déclarer son intention. Or seules 111’105 inscriptions ont été enregistrées à ce jour. Soit 1,5% de la population suisse concernée.

Genève lanterne rouge

Les donneurs potentiels sont très clairement majoritaires parmi ces quelque 100’000 personnes, puisque 6% d’entre elles seulement ont indiqué s’opposer à tout prélèvement d’organes. À noter que les femmes représentent 58% des inscriptions. L’âge moyen est de 42 ans. Statistique éloquente: si la tranche d’âge de 26-35 ans fournit 27% des inscriptions, celle des 76-85 ans n’en représente qu’un tout petit pour-cent.

C’est dans le canton de Fribourg que la proportion est la plus élevée: 1,89% des plus de 16 ans ont consigné leur volonté dans ce registre national. À l’autre bout du «classement» de Swisstransplant, on trouve Genève avec 1,04% (4385 inscriptions). Vaud se situe légèrement au-dessus de la moyenne avec 1,7% (11’338 personnes inscrites, soit 10% du total au niveau national).

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.