Que risque-t-on à cause de ses enfants?

Finir en prison parce que ses enfants font l’école buissonnière? C’est possible notamment en Grande-Bretagne, en Irlande et dans certains États américains. En Suisse les lois scolaires des différents cantons ne prévoient rien d’aussi drastique, mais les amendes infligées aux parents peuvent être salées.

Dans le canton de Vaud, ceux qui ne s’assurent pas avec suffisamment de diligence que leurs rejetons aillent à l’école s’exposent à une amende qui peut aller jusqu’à 5000 francs. Il en va de même dans plusieurs autres cantons, notamment Zurich, Bâle et Fribourg. Dans le Jura, la douloureuse peut aller jusqu’à 4000 francs et à Genève jusqu’à 1200 francs. Quant à savoir dans quelle mesure les amendes pleuvent effectivement sur les parents en Suisse, aucune statistique globale ne permet de le dire, selon la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique.

Dans le canton de Vaud, les retards ou absences répétées représentent une contravention à la loi sur l’école obligatoire (LEO). Le cas échéant, ce sont les établissements scolaires qui dénoncent les parents aux préfectures. En 2018, ces dernières ont enregistré un total de 637 contraventions à la LEO, ce qui peut comprendre d’autres cas que l’absentéisme. Ce chiffre est toutefois en augmentation, puisqu’il était de 322 en 2014.

En pratique, Gregory Durand, président de la Société pédagogique vaudoise, rappelle que les dénonciations à la préfecture ne sont qu’un ultime recours: «L’enseignant commence toujours par prendre contact avec les parents pour comprendre et trouver des solutions. Parfois, on découvre que les élèves vivent des situations très difficiles, comme du harcèlement par exemple.» Du côté de l’Association vaudoise des parents d’élèves, le dispositif de sanction paraît pertinent dans la mesure où il s’applique uniquement aux cas graves: «S’il est appliqué au bon moment et avec une certaine souplesse pour que les parents puissent s’expliquer, c’est un garde-fou contre la déscolarisation, qui peut toucher certains élèves», estime la présidente de l’association, Marie-Pierre Van Mullem. (24 heures)