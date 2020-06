Féminisme – Que sont devenus les slogans de la grève des femmes? Un an plus tard, les chiffres à disposition montrent que les changements liés à l’égalité hommes-femmes restent encore très lents. Lucie Monnat

La grève des femmes à Zurich, 14 juin 2019. Une image issue du livre «Nous – au cœur de la grève féministe». CAROLINE MINJOLLE/Frauenstreikfotografinnen

Presque un an jour pour jour après la grève du 14 juin, le parlement débattra sur les questions de l’égalité hommes-femmes lors de la troisième semaine de session, à la demande pressante des Verts, soutenus par le PS et les Vert’libéraux. «Le fait que cette intervention urgente ait été acceptée a une double portée symbolique, se réjouit Léonore Porchet (Verts/VD). Jamais l’organisation de ce débat n’aurait été acceptée avec le parlement précédent. Ensuite, cela fait très longtemps que le parlement n’a pas discuté exclusivement de la question des femmes. C’est extrêmement positif, en particulier au regard de l’année écoulée, tant vis-à-vis de la grève des femmes que de la crise du Covid, où les femmes ont été en première ligne de front.»

Léonore Porchet souligne que le chemin à parcourir est encore long. «Une année après la grève des femmes, nous n’avons obtenu que des clopinettes. On est très loin des revendications du 14 juin, estime la conseillère nationale. Celles-ci allaient plus loin qu’une plus forte représentation féminine au gouvernement ou un congé paternité minimum. Sans la grève, je crois d’ailleurs que l’on n’aurait même pas obtenu ces deux minuscules semaines.»

Un an plus tard, les slogans assénés dans les rues sont-ils donc tous restés lettre morte? L’égalité est difficilement mesurable dans son ensemble par des preuves empiriques. Mais certaines données permettent d’évaluer une partie des progrès – ou leur absence – réalisés au cours des derniers mois.

Égalité salariale

Keystone

Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), dans le secteur privé les femmes ont gagné 14,4% de moins que les hommes en 2018. L’écart se réduit toutefois à 11,4% dans le service public. Selon les chiffres de l’Union syndicale suisse (USS), le revenu mensuel de plus de la moitié des femmes qui exercent une activité lucrative est inférieur à 4000 francs. Tout juste une femme sur dix touche un salaire supérieur à 7000 francs. A contrario, 16% des hommes gagnent moins de 4000 francs et 34% plus de 7000.

«Une raison pour laquelle le salaire des femmes est dans l’ensemble bas, ce sont les faibles rémunérations versées dans les professions typiquement féminines», rappelle l’USS. Les éducatrices de la petite enfance, les vendeuses ou les coiffeuses gagnent entre 3900 et 4500 francs environ à plein temps après un apprentissage de trois ans. Dans les professions typiquement masculines demandant la même durée d’apprentissage, à l’instar des couvreurs ou des maçons, les salaires sont d’environ 1000 francs plus élevés.

La révision de la loi fédérale sur l’égalité entre hommes et femmes entre en vigueur le 1er juillet 2020. À partir de ce jour, les entreprises de 100 salariés et plus devront contrôler, d’ici à fin juin 2021, qu’elles ne rémunèrent pas différemment ses employées. Avec cette limite à 100 employés, cette nouvelle loi touchera moins de 1% des entreprises, soit 46% des travailleurs suisses. Aucune sanction n’est prévue pour les employeurs ne respectant pas le principe de l’égalité salariale. Ils seront tenus tout au plus d’informer leurs employés du résultat des contrôles effectués.

Dénoncée comme étant une «loi alibi», la nouvelle norme, votée en 2018, fait déjà l’objet d’une remise en question. Pas moins de trois initiatives parlementaires, ainsi qu’une initiative du canton de Vaud, demandent son durcissement. Toutes ces propositions ont été rejetées par les commissions de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national.

Postes de cadres

KEYSTONE

Les femmes naviguent encore peu dans les hautes sphères de l’économie. En 2019, l’Organisation internationale du travail (OIT) dressait ce bilan peu flatteur: sur l’ensemble des employés, la Suisse est la troisième plus mauvaise en matière de femmes cadres dans les entreprises, derrière l’Autriche et Israël. Selon les chiffres de l’OFS de 2018, 82,4% des emplois dont la rémunération dépasse 16’000 francs brut mensuels sont occupés par des hommes. Cette année, le rapport de l’analyste Schilling apporte une note positive. Pour la première fois, la proportion de femmes dans les directions des 100 plus grands employeurs suisses franchit la barre des 10%. Dans le secteur public, la proportion des cadres supérieures est désormais de 20%.

Dans les directions des plus grandes entreprises du pays, un poste sur cinq (21%) a été attribué à une femme au cours de l’année passée. Le secteur public reste pionnier et a nommé des femmes à 38% des postes vacants de haut niveau. La proportion de femmes cadres supérieures du secteur public est donc deux fois plus élevée que dans les directions de l’économie privée.

L’évolution se poursuit également au sein des conseils d’administration. Chez les 100 employeurs les plus importants de Suisse, les conseils d’administration comptent désormais 23% de femmes. «Si cette tendance se poursuit, la proportion de femmes dépassera dans quatre ans la barre de 30% exigée par la législation», note le rapport.

Malgré la tendance, seulement un peu plus de la moitié (53%) des entreprises comptent des femmes aux postes de direction (contre 49% en 2019).

Représentation politique

À Berne, devant le Palais fédéral, le 14 juin 2019. MONIKA FLÜCKIGER/Frauenstreikfotografinnen

Les élections fédérales 2019 ont été celles des vagues «verte» et «violette». En chiffres, cela se traduit par un premier record: le nombre de candidatures féminines pour le Conseil national a dépassé la barre des 40% pour la première fois depuis 1971. Selon l’OFS, il y a eu plus de femmes sur les listes que lors des précédentes élections dans presque tous les cantons et partis. En 2020, elles représentent ainsi 42% des parlementaires du Conseil national, alors que la proportion n’était encore que de 32% en 2015. Une petite révolution, les conseillères nationales ne représentant encore que 26% des élus il y a un peu moins de vingt ans, en 2003.

L’évolution se dessine également, certes plus lentement, dans la chambre des cantons, réputée plus conservatrice. Les sénatrices représentent désormais 26,1% des membres du Conseil des États (15,5% en 2015). Même vitesse limitée dans les gouvernements cantonaux, où les femmes ne représentent que 24,7% des ministres (24% en 2015), et dans les parlements cantonaux (29,9% contre 25,9% en 2015). Le niveau est un peu plus élevé dans les villes, avec une part de 27% dans les exécutifs et 32% pour les législatifs.

Enfin, au sommet de la pyramide, les femmes représentent 42,9% du Conseil fédéral, part qu’elles avaient perdue en 2015 (28,6%).

Loi contre les violences faites aux femmes

Keystone

À l’automne 2019, six mois après la grève du 14 juin, l’institut GfS.bern, mandaté par Amnesty International, publie une étude choquante: en Suisse, une femme sur cinq a subi des actes sexuels non consentis au moins une fois dans sa vie. Parmi elles, 12% ont eu un rapport sexuel contre leur volonté. Seulement 8% ont porté plainte auprès de la police.

Une partie des modifications des Codes civil et pénal touchant la protection des victimes de violence domestique et de harcèlement entrent en vigueur dès le 1er juillet 2020. Aujourd’hui, les actes de violence sont poursuivis automatiquement, mais la procédure peut être stoppée par la victime. La nouvelle norme prévoit, entre autres, que les procédures pénales puissent être suspendues uniquement par l’autorité pénale. Le but est de s’assurer que les auteurs de violences ne mettent sous pression leurs victimes. Dès le 1er janvier 2022, les autorités seront habilitées à user de la surveillance électronique pour veiller au respect d’une interdiction géographique ou d’une interdiction de contact.

C’est un bon pas, mais ce n’est pas assez, estiment en substance les défenseurs des droits des femmes. Ces nouvelles dispositions ne règlent pas la question de la définition du viol dans le Code pénal suisse. En l’état, en Suisse le viol n’est puni que s’il s’agit d’une pénétration vaginale – excluant ainsi d’autres formes de violences sexuelles, notamment subies par des hommes. Et la notion de «non-consentement» n’existe pas. Pour qu’un viol soit avéré aux yeux de la justice suisse, l’auteur doit «user de menace ou de violence», «exercer des pressions d’ordre psychique» ou encore «mettre la personne hors d’état de résister». Si aucun moyen de coercition n’a été utilisé, alors l’acte n’est pas considéré comme un viol, même si la victime a clairement dit non.

Plus de 40 organisations, ainsi qu’une centaine de personnalités, ont lancé un appel national pour un «droit pénal moderne en matière de délits sexuels». «La loi actuelle ne rend pas justice à la grande majorité des personnes agressées, souligne Alexandra Karle, directrice générale de la Section suisse d’Amnesty International. La plupart des agresseurs n’ont pas besoin de recourir à la violence car ils exploitent la mise sous pression de la victime et la relation de confiance. De graves agressions en matière d’autodétermination sexuelle restent régulièrement impunies en Suisse.»

La révision de cette notion de consentement est toutefois en cours de discussion au sein du Département fédéral de justice et police.