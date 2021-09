La rentrée des séries – Que vaut «La casa de papel» en saison 5? À la mi-temps, amputation, mort et autre sacrifice ne délogent pas les braqueurs, piégés à la Banque d’Espagne. À suivre. Cécile Lecoultre

Denver (Jaime Lorente), la nouvelle Manila (Belén Cuesta) et Tokyo (Ursula Corbero). TAMARA ARRANZ/NETFLIX

L’un des charmes de «La casa de papel» s’est peut-être évaporé à la fin du premier casse. Rappelez-vous, cette manière aseptisée qu’avait le Professeur d’anticiper la moindre réaction, qu’il s’agisse des flics ou de sa bande, comme si ce fils de gangster amateur avait vu et lu tout ce qui s’était inventé en matière de hold-up.

«Dès qu’il y aura du sang versé, on ne sera plus Robin des Bois, mais une bande de crétins.» Le Professeur au premier épisode de la première saison

Jamais dupe, le docte notait d’ailleurs au tout premier épisode: «Dès qu’il y aura du sang versé, on ne sera plus Robin des Bois, mais une bande de crétins.» Mais le binoclard n’avait pas prévu le triomphe inespéré de la série, en dégringolade lors de sa diffusion sur une petite chaîne espagnole, avant sa diffusion mondiale sur Netflix. Après trois saisons à la fréquentation record, une récupération politique et un impact économique certain, défiler à ces hauteurs, même sur l’hymne rassembleur de «Bella Ciao», épuisait le créateur Álex Pina.

Vieille ficelle de scénariste acculé, les têtes allaient rouler. Ce douloureux pressentiment hante d’ailleurs l’entame du 5e volume – cinq épisodes maintenant, le reste en décembre, selon la politique de la plateforme. Mais revenons à nos morts. La douce Nairobi à peine enterrée, qui va suivre? Avec une coupable paresse, les scénaristes de la saison fraichement dévoilée cèdent d’abord à cette pente fatale en mitraillant dans tous les corridors de la Banque d’Espagne où le gang est désormais piégé.

Magie des flash-back

Toute fine intelligence d’ailleurs semble avoir déserté le bâtiment. Le Professeur est tenu en otage par la terrible Alicia, enceinte et pas seulement d’une monstrueuse soif de vengeance. La bêtise crasse s’incarne aussi dans le chef de la sûreté – le voir décider de bombarder la banque, quitte à pulvériser quelques toiles de Goya. Tout aussi menaçante, la cruauté de certaines recrues des forces armées vire à la psychopathologie.

Là, avouons-le: même avec la touche avance rapide, «La casa de papel» vire alors au prévisible un peu ennuyeux. Stanley Kubrick et d’autres géants ont déjà exploré le fallacieux chromo de la guerre est jolie, les tranchées des sentiers de la gloire, etc. Et puis, boum, le temps d’une grenade, tout change! À la casa de papel, les héros sortiront toujours des labyrinthes narratifs où ils s’acculent.

Alors qu’à peu près toutes les vingt minutes quelqu’un serine que personne ne sortira vivant de ce bunker, les morts ressuscitent par la magie des flash-back. Et là, c’est la fiesta. Loin des salles encore chaudes de la poussière à canon, des salopettes écarlates de sang versé et des visages cabossés revient danser le merveilleux Berlin. De quoi braquer, enfin, l’attention! CLE

