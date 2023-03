Patrimoine de Credit Suisse – Que vont devenir les biens immobiliers de la banque? La probable vente de bâtiments à moyen terme répondra à une forte demande en locaux commerciaux. Ivan Radja

En plus de certains points de vente, des bâtiments prestigieux de Credit Suisse (ici à Lausanne) pourraient à l’avenir être vendus. PATRICK MARTIN

Les fusions finissent, tôt ou tard, par se traduire concrètement, dans la pierre et les enseignes. Concernant le patrimoine immobilier de Credit Suisse, la question se pose de l’avenir de ses plus prestigieux navires. Le siège central de la Paradeplatz à Zurich, bien évidemment, mais aussi des flagships locaux idéalement placés, et, parfois, dotés d’une architecture vénérable. On pense à celui de Lausanne, celui de Berne également.