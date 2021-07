FOOTBALL – Quel club misera sur le meilleur buteur de 1re ligue? Avec le FC Bulle, Andi Ukmata a terminé la saison en signant ce week-end un triplé en Coupe. Afin de faire du football son métier, il espère désormais un premier contrat chez les pros. Nicolas Jacquier

Andi Ukmata a frappé trois fois ce week-end en Coupe de Suisse contre Linth 04. DR

Andi Ukmata, retenez bien ce nom. C’est peut-être celui de la future révélation du football helvétique venue des ligues inférieures… Jusqu’à présent, le jeune homme formé à Team Vaud a surtout écumé les clubs de la région - La Sarraz-Eclépens, Vevey United, Azzurri LS, Bulle depuis janvier 2020 - sans jamais recevoir sa chance d’aller plus haut. Mais les choses sont peut-être en train de changer pour celui qui a bouclé la saison 2020-2021 avec le titre de meilleur buteur du groupe 1 de 1re ligue.

12 buts inscrits en 13 matches de championnat, voilà qui devrait normalement susciter l’intérêt de clubs de Swiss Football League, non? «J’ai eu quelques sollicitations mais pour le moment, rien de concret, répond le joueur de 24 ans. Je pense clairement que je mériterais d’avoir ma chance à un plus haut niveau. J’espère qu’un club aura envie de miser sur moi. Le minimum que je me suis fixé, c’est la Challenge League.»

Le No 9 du FC Bulle avait commencé la saison très fort en signant un triplé contre Azzurri, avec un but de la tête, un autre du pied droit et un dernier du gauche dès la première journée; Ukmata l’a terminée sur le même rythme en claquant trois buts contre les Glaronnais de Linth, battus 5-4 samedi à Bouleyres au terme d’un match de Coupe de Suisse complètement débridé.

«Quand c’est moi qui marque, c’est aussi quelque part mon papa qui marque. Nori, c’est plus que mon papa…» Andi Ukmata, à propos de sa famille et de la force du lien

Encore menés 4-3 à 12 minutes du terme, les Fribourgeois ont renversé le score grâce à deux réussites supplémentaire de leur avant-centre inscrites aux 79e et 90e minutes.

Ce week-end, le FC Bulle a décroché son billet pour le premier tour principal de la Coupe de Suisse 2021-2022. DR

«Steve Guillod (ndlr: nouveau président du club), m’avait demandé durant la semaine de terminer la saison de la plus belle des manières. Je crois que j’ai répondu à son attente. On a fini en beauté, c’était top. Après les exploits de la Suisse à l’Euro, la semaine s’est terminée avec beaucoup d’émotions à Bulle…»

Quelle sera la prochaine destination d’Andi Ukmata? L’attaquant n’a pas de manager sinon les précieux conseils de son entourage et de sa famille, notamment ceux de son papa Nori. «Quand c’est moi qui marque, c’est aussi quelque part lui qui marque. Nori, c’est plus que mon papa… J’ai un entourage qui croit en moi.»

«Pour moi, tout a commencé à Lausanne, ce serait beau de pouvoir y revenir. Mais je ne fais pas une fixation sur le LS» Andi Ukmata, footballeur en fin de contrat

A l’avenir, l’homme de 24 ans espère pouvoir se consacrer exclusivement au football, et donc d’en faire son métier. «A bien des égards, je vis déjà le foot comme un pro. Pour moi, tout a commencé à Lausanne, ce serait beau de pouvoir y revenir. Mais je ne fais pas une fixation sur le LS. Si d’autres clubs devaient manifester leurs intérêts, je serais à leur écoute. Je suis un joueur ambitieux, qui veut toujours offrir la meilleure version de moi-même.»

Il est un buteur d’équipe

Mesurant 1m88, Andi Ukmata se définit lui-même comme un attaquant altruiste. «Je suis un buteur d’équipe, capable de faire marquer aussi, confirme-t-il. J’aime participer au jeu, être à sa construction.» Le plus souvent, c’est ensuite à la finition qu’on le retrouve. Pour des buts souvent spectaculaires comme ce lob audacieux de 50 mètres réussi aux Trois-Chênes voici trois semaines. Quasi au même moment, celui du Tchèque Patrik Schick, réalisé le 14 juin à Glasgow, face à l’Ecosse, avait fait le tour du monde…

En 56 matches de 1re ligue, Andi Ukmata a secoué les filets à 21 reprises. Le voici cet été à la croisée des chemins. Sur le marché des belles affaires, il est peut-être une occasion à saisir. Quel club de Swiss Football League saura-t-il se montrer le plus persuasif? Selon nos informations, le FC Thoune aurait déjà lancé un hameçon.

D’autres auraient sans doute tort de ne pas se laisser séduire… Prêt pour un nouveau départ, le footballeur lausannois n’est pas loin d’être dans ses starting-blocks. «J’espère que mon téléphone va sonner!» Pour le moment, son propriétaire attend le coup de fil qui changera sa vie.

