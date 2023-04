Taux de participation – Quel district vaudois se distingue lors des votations? Les dix régions du canton affichent un enthousiasme tout relatif en cas d’appel aux urnes. Si le Gros-de-Vaud se démarque, l’Ouest lausannois le boude systématiquement. Simone Honegger

Vue aérienne de l’Ouest lausannois. Philippe Maeder / 24 heures

Comment motiver la population pour qu’elle se rende aux urnes? Et comment convertir les abstentionnistes? À chaque scrutin se posent ces mêmes questions. Il s’avère que le taux de participation dans les dix districts du canton est loin d’être uniforme: le Gros-de-Vaud se distingue, alors que les huit communes de l’Ouest lausannois arrivent systématiquement dernières. Et les différences entre les structures d’âge ne sont pas en cause.