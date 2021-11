Séquelles du SARS-CoV-2 – Quel espoir de récupérer son odorat après le Covid? Les troubles de l’olfaction persistent à long terme pour 10 à 15% des personnes infectées. Seul traitement proposé: la rééducation olfactive. Marie Nicollier

La perte de cette fonction sensorielle peut atteindre le moral, voire mener à la dépression. Manuel Perrin

Si 60% des patients touchés par le Covid perdent l’odorat, la majorité récupère spontanément dans les six semaines. Pour 10 à 15% d’entre eux, les troubles olfactifs persistent plus longtemps (cette chronicité est beaucoup plus rare concernant la perte de goût).

«J’ai cette odeur fantôme, quelque chose de métallique, proche de l’oignon, qui peut arriver sans raison.» Une Vaudoise qui a eu le Covid fin 2020

Lise* a eu le Covid fin 2020. Son odorat s’est rapidement fait la malle. «Des odeurs ont commencé à réapparaître au bout de quelques semaines. Aujourd’hui, j’en ai retrouvé une bonne partie, avec des fluctuations.» La Vaudoise sent beaucoup moins bien qu’avant une série d’effluves désagréables: haleine, odeurs corporelles ou fécales… «Et puis, j’ai cette odeur fantôme, quelque chose de métallique, proche de l’oignon. Elle peut arriver sans raison, en pleine campagne.» Elle constate aussi que son odorat est «perturbé» (lire l’encadré). «Je sens l’odeur de la lessive mais je ne la trouve pas agréable, par exemple.»