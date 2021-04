Epidémie de Covid-19 – Quel est le mystérieux variant suisse annoncé en Italie? Les autorités du Piémont ont informé samedi de la découverte d’une nouvelle mutation. Berne est en train de clarifier les choses. Caroline Zuercher

Des Turinois profitent du soleil, le week-end dernier dans un parc. C’est dans cette région qu’on a annoncé l’existence d’un variant helvétique du Covid. EPA/Jessica Pasqualon EPA/Jessica Pasqualon

La région italienne du Piémont a annoncé samedi soir qu’un premier cas de variant suisse du coronavirus a été découvert par des chercheurs de l’institut médical IRCCS de Candiolo (spécialisé dans la recherche oncologique), en collaboration avec l’Institut italien de médecine génomique.

La personne infectée est un homme de 57 ans qui avait déjà été malade en novembre et qui vit dans le nord de la province de Turin. Selon le communiqué italien, il se porte bien et ne présente pas de symptômes significatifs (en date de samedi).

Vaccins efficaces

Il est précisé que cette mutation est la quatrième découverte dans la région italienne, après les anglaise, brésilienne et sud-africaine. Elle présenterait des caractéristiques de forte infectiosité, comme le variant britannique. Et elle serait efficacement combattue par les vaccins actuels. Elle ne doit pas non plus être confondue avec la découverte en Suisse d’un cas du variant indien.