Vapoteuse, vrai bonne idée ? – Quel est l’impact de l’e-cigarette sur nos poumons? Alors que la Suisse se prononce sur l’interdiction de la publicité sur le tabac à l’attention des enfants, que sait-on vraiment des effets de la vapoteuse? Laetitia Grimaldi

Les recherches sur cette pratique encore récente se multiplient. Et les premiers constats s’accordent à dire qu’elle n’est pas anodine. Aleksandr Yu /Getty Images/iStockphoto

Même si son souvenir semble avoir été balayé par la déferlante Covid survenue quelques mois plus tard, l’épidémie de pneumonie amorcée à l’été 2019 aux États-Unis a marqué l’esprit de nombreux vapoteurs. Et pour cause, l’affection pulmonaire en question, baptisée «Evali» (E-cigarette or vaping product use associated lung injury), a rapidement été reliée à l’utilisation de l’e-cigarette.