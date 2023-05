Hommage aux mamans – Quel genre de mère de footballeur êtes-vous? Donnant de la voix au bord des terrains ou se rongeant les ongles à la maison, les mères de sportives et sportifs jouent un rôle-clé dans le développement de leur progéniture. Rebecca Garcia

Emine Yakin ne ratait que très rarement un entraînement de sa progéniture. KEYSTONE

À la fois ingrat et incroyablement enrichissant, le rôle des mamans d’athlètes est multiple. Elles se muent parfois en confidentes, en chauffeuses de voiture ou en habiles négociatrices. Partout dans le monde, les parents s’impliquent de plus en plus dans les activités sportives des enfants.