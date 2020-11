Mise au concours – Quel restaurateur alléchera les visiteurs de Beaulieu? Beaulieu SA recherche un exploitant pour son futur restaurant, qui ouvrira au printemps 2022 en même temps que le théâtre. Vincent Maendly

Le futur restaurant, en construction à l’angle sud-est du palais, comptera 100 places réparties entre rez et mezzanine, ainsi qu’une terrasse de 45 places. image de synthèse / FEHLMANN ARCHITECTES

La crise prend à la gorge nombre de restaurateurs, qui manifestent leur colère. En mettant au concours l’exploitation de son futur restaurant bistronomique – qui doit ouvrir au printemps 2022 dans l’angle sud-est du palais –, Beaulieu SA invite à se projeter dans un avenir plus prometteur. «Nous sommes conscients que le moment n’est pas idéal pour cela, mais il peut aussi fait naître une envie pour qui a du temps de monter un projet», suggère Florence Mury-Favrod, directrice du Théâtre de Beaulieu.

Le timing ne doit rien au hasard: l’idée est d’ouvrir simultanément le nouveau restaurant et le théâtre entièrement rénové. «Il serait dommage de rater ce créneau. Or, pour avancer sur le projet, nous avons besoin de retenir un candidat, qui sera ainsi associé au bureau d’architecture, afin que les outils et le matériel d’exploitation soient le mieux adaptés à ses besoins, à son concept.» Des visites du chantier sur rendez-vous sont ainsi prévues dès le 30 novembre pour que les personnes intéressées puissent visualiser les lieux.