Huit profils différents – Quel télétravailleur êtes-vous? Depuis un an, les Suisses ont suivi un apprentissage accéléré du travail à distance. Comment s’en sortent-ils? Tout dépend de quel type ils sont. Petite typologie. Virginie Lenk , Caroline Zuercher

Nicolas Denis

Certains attendent le retour au bureau avec impatience, d’autres avec appréhension. Des employés n’ont plus vu leurs collègues depuis un an. Le télétravail a été imposé en mars 2020 et, au plus fort de la crise, un salarié sur deux était dans cette situation. Si la règle a ensuite été assouplie, tout le monde n’a pas quitté son appartement. Surtout, la pratique est à nouveau obligatoire (sauf exceptions) depuis janvier. Et le Conseil fédéral n’a pas annoncé quand elle prendrait fin. Confrontés à cette nouvelle règle, les Suisses ont appris sur le tas. Avec plus ou moins de succès. Il y a des introvertis qui s’éclatent, des extravertis qui se plaignent… Ceux qui sont débordés, ceux qui se laissent aller… Et il y a vous qui, d’un jour à l’autre, passez peut-être d’un type de télétravailleur à l’autre.