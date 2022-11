Entre Nyon et Genève – Quelle est cette forêt de poteaux verts en bordure d’autoroute? L’Office fédéral des routes installe un nouveau système de fluidification du trafic entre Nyon et Genève. Le tronçon Lausanne Vennes – Chexbres suivra l’an prochain. Sylvain Muller

Les trente-quatre poteaux verts installés le long de l’autoroute A1 entre Nyon et Genève suscitent la curiosité des automobilistes. 24HEURES – FLORIAN CELLA

Le projet d’abaisser temporairement les vitesses à 80 km/h sur les autoroutes pour fluidifier le trafic, annoncé par la Confédération au début de l’année, est en train de se concrétiser entre Nyon et Genève. Les automobilistes ne peuvent rater les 34 mats vert clair ayant récemment poussé au bord des voies de circulation.

«Ce sont effectivement les supports des futurs panneaux d’information de notre système d’harmonisation des vitesses et d’avertissement des dangers HV-AD», confirme Olivier Floc’hic, responsable information et communication à l’Office fédéral des routes. Testé dans le canton de Berne en 2018, entre les échangeurs de Rütihof et de Rotsee, un des tronçons autoroutiers les plus chargés du pays, il avait permis de faire diminuer les embouteillages de 60%.

Le système est en partie autonome, un algorithme propose des réductions de la vitesse en fonction des données récoltées en temps réel. «Mais il y a toujours un être humain au bout de la chaîne qui garde la main», souligne le porte-parole.

Entre Vennes et Chexbres

Au passage, Olivier Floc’hic révèle que dans le cadre des travaux de génie civil en cours sur le tronçon autoroutier entre Lausanne-Vennes et Chexbres, des socles prévus pour recevoir le même type de mats sont installés. «Le système complet pourra donc aussi être déployé à cet endroit dans le courant de l’an prochain.»

Pour mémoire, la Confédération prévoit d’équiper ces prochaines années 315 km d’autoroute avec ce type d’infrastructures de régulation de la vitesse, faisant passer leur total des 85 km actuels à 400 km. Mais l’OFROU a déjà été chargé de tester des réductions temporaires de la vitesse à 60 km/h.

Selon un article du «Tages-Anzeiger», la Suisse aurait enregistré l’an passé près de 32’500 heures d’embouteillage sur ses routes nationales.

Un système de limitation temporaire de la vitesse pour fluidifier le trafic sera installé sur les poteaux. 24HEURES – FLORIAN CELLA

