C’est un classique indémodable. Les membres du Conseil fédéral profitent du 1er Août pour insister sur les valeurs communes et l’unité du pays. Mais, cette année, nous avions tous en tête une autre préoccupation; la guerre à nos portes, le conflit en Ukraine qui plombe un été bien particulier. Si les discours y font allusion, d’une manière ou d’une autre, nous attendons une réponse. Comment la Suisse, neutre et indépendante, va se positionner dans cette tragédie qui oppose la démocratie à un régime autocratique.

Abo Initiative sur la neutralité Christoph Blocher veut interdire les sanctions contre la Russie Christoph Blocher n’a pas attendu la réponse du Conseil fédéral. Il exige, par le biais d’une initiative populaire, que la Suisse en revienne au principe d’une neutralité totale, celle qui prévalait avant 1945; une Suisse inflexible, qui fut l’un des rares pays à soutenir le régime d’apartheid en Afrique du Sud. Depuis, la neutralité suisse a évolué, y compris durant la guerre froide.

En clair, l’idée de cultiver des rapports sans retenue ou privilégiés avec toutes les grandes puissances, y compris la Russie et la Chine, est-elle encore défendable?

La guerre menée par un membre permanent du Conseil de sécurité à un État aspirant aux valeurs d’une démocratie libérale nous force à reprendre des sanctions de plus en plus dures. Et à nous aligner sur la politique de l’Union européenne avec qui nous entretenons des relations économiques fortes mais ambiguës quand il s’agit de s’engager politiquement. Ignazio Cassis doit présenter à la mi-août un rapport. Il esquisse «une neutralité coopérative», un terme proche du concept de «neutralité active» qui définit nos rapports au reste du monde. Osera-t-on aller plus loin? Se ranger derrière les pays qui font du respect du droit international et des principes démocratiques la ligne rouge qui les sépare des autres? En clair, l’idée de cultiver des rapports sans retenue ou privilégiés avec toutes les grandes puissances, y compris la Russie et la Chine, est-elle encore défendable? C’est la vraie question qui doit être examinée!

