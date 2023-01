Indexation de la fonction publique – Quelle sera l’ampleur de la mobilisation du 31 janvier? Une nouvelle journée de mobilisation des fonctionnaires est fixée mardi prochain. R.BO.

Quelque 3000 employés de l’État de Vaud ont manifesté lundi soir à Lausanne, à l’appel de leurs syndicats (FSF, SSP, SUD). Keystone

De souvenirs de syndicalistes, la mobilisation des fonctionnaires vaudois de lundi est l’une des plus importantes: 1500 grévistes et un cortège de 3000 manifestants – 4000 selon les syndicats (SSP, SUD et FSF). Les dernières grosses mobilisations étaient pour la Caisse de pensions de l’État de Vaud en 2013 et 2018.

«Après la manifestation du 13 décembre (ndlr: 1200 personnes), on pensait que c’était cuit, se souvient David Gygax, du SSP. Lundi, j’ai vraiment été surpris de l’ampleur de la mobilisation.» Pour rester dans la même dynamique, une nouvelle journée de grève avec une manifestation dans les rues de Lausanne est prévue le 31 janvier. Un mardi, le jour du Grand Conseil.

Dans la fonction publique, la grogne ne semble pas retomber. Les fonctionnaires réclament la pleine indexation pour compenser l’augmentation du coût de la vie. Le 8 décembre dernier, le gouvernement a fixé le taux d’indexation à 1,4%, hausse assortie d’une prime correspondant à 0,8% du salaire pour les classes 1 à 10 du personnel de l’État. «C’est le refus de négocier de la part du Conseil d’État qui énerve les gens», pense David Jeanquartier, de la FSF.

«Ceux qui se sont mis en grève lundi vont probablement reconduire le mouvement mardi prochain», estime David Gygax. Jusqu’à présent, ce sont principalement des enseignants qui se sont mobilisés. Le mouvement va-t-il s’étendre à d’autres secteurs de la fonction publique et au parapublic? C’est ce qui se joue ces jours.

Lundi, l’assemblée générale du personnel du CHUV a voté un préavis de grève pour le 31 janvier. «Le CHUV va se mobiliser, c’est sûr, confirme David Gygax. On verra dans quelle ampleur.»

