La distribution des portefeuilles au sein du nouveau gouvernement vaudois est riche d’informations indirectes. Rappelons qu’une partie des cartes a été redistribuée avec un siège socialiste conquis par la centriste Valérie Dittli. Le PLR reste le premier parti du canton au Grand Conseil grâce à ses 50 élus. Avec trois représentants au Conseil d’État, il est surreprésenté. Il occupe un siège qui, en théorie proportionnaliste, reviendrait à l’UDC. Mais l’élection à la majoritaire débouche sur des résultats spécifiques.

La prépondérance libérale-radicale s’est aussi clairement affirmée dans la distribution des portefeuilles. Le plus grand parti du canton s’est affiché en tant que parti pivot, à savoir qu’il impose un équilibre en occupant les départements clé à ses yeux.

«Le plus grand parti du canton a repris le contrôle de points stratégiques au gouvernement, sans augmenter le nombre de ses représentants.»

En pratique, l’envergure de l’ensemble des départements a été adaptée. Le PLR a gardé la main sur l’économie, les institutions, les communes, le territoire, etc. Mais il a repris l’instruction obligatoire, post-obligatoire et supérieure. La fiscalité, fief radical depuis plus de vingt ans, a été confiée à la centriste Dittli, largement redevable à l’Alliance vaudoise.

En résumé, le plus grand parti du canton a repris le contrôle de points stratégiques au gouvernement, sans augmenter le nombre de ses représentants. Certes, les finances ne sont plus en mains radicales. Mais il faut rappeler que la direction de ce département est avant tout déterminante lorsque l’équilibre des forces est fluctuant. Un parti pivot peut lâcher les finances, s’il détient une majorité stratégique au gouvernement.

Les finances ont eu, durant plusieurs législatures, un représentant socialiste à leur tête. La situation financière du canton est enviable et ne devrait pas poser de problèmes majeurs ces prochains exercices comptables. Madame Dittli aura ainsi surtout à assumer la gestion du département, bien plus qu’elle ne devra imposer des arbitrages délicats.

Dynamique et équilibre des forces

Après le «compromis dynamique», qui aura prévalu une décennie durant, l’équilibre s’est à nouveau construit autour du PLR. L’UDC, jugée insuffisamment compatible pour l’exercice, est remplacée par la centriste Dittli. Elle sera invitée à reprendre la partition jouée à l’époque par le ministre agrarien.

Les forces constituant le Grand Conseil ont entre-temps évolué. Il y a fort à parier que bâtir des majorités sera plus délicat dans la nouvelle configuration. Le PLR n’y dispose plus d’une influence majoritaire. Décrit par certains comme une simple chambre d’enregistrement, le législatif devra d’abord se vouer à la recherche de majorités d’idées. La cohérence de l’action gouvernementale pourrait en souffrir. Une construction de compromis par trop laborieuse pourrait coûter au canton sa légendaire dynamique.

René Knüsel Afficher plus

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.