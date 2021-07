Cinéma à la maison – Quelles séries voir ces temps-ci? Se muscler les idées avec «Physical», dévorer trois saisons de «StartUp», frémir avec «Smoother» ou «Ils étaient dix». Puis pleurer la fin de «Pose». Cécile Lecoultre

«Physical» mouille le body

Dans «Physical», Sheila (Rose Byrne), hippie mûrissante, boulimique forcenée, se met à l’aerobic pour évacuer les nuages. Des confidences jouissives. Apple TV

Histoire contemporaine Dans «Physical», l’imagerie de la Californie des années 80 transpire les moiteurs des corps luisants, des clones de Schwarzie et autre Stallone sous stéroïdes aux adeptes de la prêtresse de l’aérobic Jane Fonda. Le matérialisme de l’époque clignote sans cesse sous les palmiers de San Diego, entre vieux babas glandeurs et businessmen friqués.

Fouillant la classe moyenne de l’époque, spectre qui couvre le voisinage des intellos branchés New Age et des entrepreneurs cyniques, la série se vautre en zone grise, vouée à clasher les faux-semblants et les clichés. Sheila, son héroïne, ex-hippie en voie d’embourgeoisement, lutte contre la mollesse des idéaux de son mari engagé en politique, contre ses chairs qui s’affaissent aussi.