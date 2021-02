Un village fâché – Quelque 400 signatures en un jour pour l’école de Chevroux Une pétition circule en ligne pour éviter la fermeture de l’école du village broyard dès la rentrée 2021. Sébastien Galliker

Avec son imposante place de jeux et son terrain de football synthétique, l’école de Chevroux propose un cadre unique dans la région broyarde. JEAN-PAUL GUINNARD

«Notre école est le cœur de notre village, un espace d’échanges et de rencontre entre parents et enfants. Notre commune a été surprise par cette décision, qui n’a pas été discutée en amont. Dans une période difficile de pandémie, nos enfants ont grandement besoin de sécurité et de stabilité.» Tels sont les arguments affichés par des parents d’élèves de Chevroux, qui viennent de lancer une pétition en ligne contre la fermeture probable de leur collège, dès la prochaine rentrée.

Mis en ligne lundi en fin de journée, le texte a déjà été signé par près de 400 personnes en moins de vingt-quatre heures. Sachant que des documents papiers ont également été distribués, le mouvement devrait dépasser le total des habitants du village lacustre (500).

Incompréhensible

«Les conditions d’enseignement ici sont idéales. Les enfants bénéficient d’une magnifique place de jeux et même d’un jardin à cultiver et il faudrait les déplacer à Corcelles-près-Payerne, dans des containers. C’est incompréhensible», lâche Sibylle Neuhaus Rey, maman d’élève et instigatrice de la démarche. Sa pétition sera remise à l’Association scolaire intercommunale de Payerne et environs (Asipe), à l’Établissement primaire de Payerne et environs (EPPE), ainsi qu’à la conseillère d’État Cesla Amarelle.

«Les conditions d’enseignement ici sont idéales.» Sibylle Neuhaus Rey, instigatrice de la pétition

Contactée, l’Asipe, qui pilote la réorganisation des classes dans les environs de Payerne en vue de la rentrée 2021 avec l’EPPE, ne souhaite pas présenter son plan de développement. Les instances veulent d’abord aviser les enseignants et communes concernés par des changements. Une information complète sera ensuite diffusée la semaine prochaine.