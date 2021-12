Cadeaux gourmands – Quelques idées de livres gourmands à offrir à Noël Petite sélection subjective de bouquins à glisser sous le sapin pour des épicuriens. David Moginier

La rédactrice en chef d’«Encore» s’est passionnée pour les légumes.

Il est encore temps d’aller chez votre meilleur libraire trouver quelques bouquins gourmands pour les Fêtes. Il y a bien sûr toute la panoplie de kits qui vendent un livre de recettes, souvent traduits de l’anglais, accompagnés d’un gadget ménager qu’on jettera bientôt sans l’avoir utilisé. Mais il y a aussi de vrais livres nés de la passion d’une femme ou d’un homme pour les bonnes choses, réalisés avec beaucoup de travail et de belles photos. Petite sélection subjective.

Des légumes en toute simplicité I

Renata Libal est rédactrice en chef d’«Encore», le magazine luxe encarté chaque mois dans «Le Matin Dimanche». Elle a eu envie de s’inspirer autant de grands chefs (Ottolenghi en particulier) que de traditions familiales pour mettre en valeur les légumes locaux qu’elle achetait. Pendant une année et quatre saisons, elle a exploré le champ des possibles, sans une grande expérience, ni de compétences particulières ou d’outillage sophistiqué. Le résultat est compilé dans un joli bouquin pas trop grand, où 75 recettes de saison aguichent le lecteur par leur préparation simple et par un nombre d’ingrédients raisonnable. Pour cet hiver, par exemple, ces frites de céleri-rave, ces betteraves en croûte de sel ou ce gâteau aux carottes et aux noix semblent bien appétissants.