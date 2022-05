Récemment, j’ai écrit un texte dans lequel je me demandais pourquoi la Russie était boycottée pour son intervention en Ukraine, alors que les États-Unis (ma patrie et un pays que j’aime) n’ont jamais été boycottés par l’Occident pour leurs invasions au Vietnam, en Irak et en Afghanistan, pour n’en citer que trois.

Personne n’a pu m’expliquer cela à ma satisfaction.

Aujourd’hui, je me pose une question similaire, mais avec une tournure différente. Depuis l’invasion de l’Ukraine, non seulement le gaz et le pétrole russes sont boycottés, mais les êtres humains reçoivent le même traitement. Les athlètes, les musiciens, les orchestres et les chefs d’orchestre (et, d’après ce que j’ai entendu, certains purificateurs de la planète veulent même boycotter les œuvres de compositeurs morts depuis longtemps, comme Tchaïkovski et Chostakovitch) sont interdits dans certaines parties de la civilisation occidentale.

«Pendant l’invasion de l’Irak, les Européens n’ont pas cessé de regarder Kobe Bryant ou Tom Cruise faire leur travail.»

Je trouve cela très étrange. D’après ce que je comprends, un raciste est une personne qui discrimine quelqu’un en raison de la couleur de sa peau, de la forme de ses yeux ou d’une affinité ethnique. Bien entendu, aucune des personnes qui appellent au boycott de Medvedev à Wimbledon ou de Tchaïkovski au Carnegie Hall ne se considérerait comme raciste! Oh non! Au contraire! Ce sont des gens qui veulent libérer le monde de tous les préjugés et de toutes les injustices…

Alors pourquoi, je le demande, les Russes ordinaires sont-ils victimes de discrimination? Le fait d’être «Russe» est-il différent du fait d’être «juif», «Amérindien» ou «Noir»? Si je me souviens bien, pendant le massacre d’un million de Vietnamiens dans les années 60 et au début des années 70, personne n’a cessé de lire Hemingway ou n’a boycotté le Super Bowl… n’est-ce pas? Pendant l’invasion de l’Irak, les Européens n’ont pas cessé de regarder Kobe Bryant ou Tom Cruise faire leur travail.

Je n’ai pas aimé la guerre du Vietnam et je n’aime pas la guerre en Ukraine. Mais cela ne signifie pas que je vais regrouper tous les «Américains» ou tous les «Russes» dans la même catégorie. Agir de la sorte me semble hautement contre-productif pour la cause de la paix dans le monde. C’est le genre de pensée simpliste qui crée les guerres au lieu de les arrêter.

Un seul passeport

Personnellement, j’attends le jour où toute frontière nationale disparaîtra, où toute idée de «race» disparaîtra, et où le seul passeport qu’une personne détiendra portera la mention «citoyen du monde». Je sais que je suis un rêveur, je ne suis pas le seul. Mais vouloir boycotter les Russes ne me semble pas être utile à qui que ce soit, pas plus que mettre les Afro-Américains à l’arrière du bus n’a aidé les États-Unis dans les années 50.

Ce n’est que lorsque les gens font de leur mieux pour se comprendre qu’il y a un espoir de trouver des solutions aux problèmes. Le jour où nous cesserons de regrouper les gens dans des catégories et commencerons à comprendre que chaque être humain est unique, l’humanité fera un pas de géant vers un monde meilleur.

