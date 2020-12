Football – Quels adversaires pour la Suisse sur le chemin du Qatar? Le tirage au sort des qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar a lieu ce lundi à Zurich (18h). Quels sont les scénarii pour la Nati? Thibaud Oberli

Vladimir Petkovic connaîtra lundi soir les adversaires de son équipe pour les qualifications au Mondial 2022 au Qatar. KEYSTONE

55 participants pour 13 places. Les groupes européens des qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar vont être tirés au sort ce lundi par la FIFA (18h). Pour départager les nations de l’UEFA, les différentes équipes sont réparties dans 5 poules composées de 5 équipes, 5 autres en comptant 6. Les premiers de chaque groupe décrocheront directement leur sésame pour le Qatar, tandis que les deuxièmes disputeront des barrages. Les rencontres auront lieu entre le 24 mars 2021 et le 29 mars 2022.

La Nati dans le pot 2

Les différentes équipes nationales sont réparties en fonction de leurs classements FIFA dans six pots, composés de dix équipes, sauf le dernier qui n’en compte que cinq. La Suisse ne fait pas partie des têtes de séries, puisqu’elle est placée dans le deuxième chapeau. Il est important de préciser que les équipes engagées dans le Final Four de la Ligue des nations (France, Belgique, Italie et Espagne) sont assurées de terminer dans une poule à cinq, pour limiter la charge sur les effectifs.

Les scénarii

Si tous les membres du premier chapeau représentent de gros défis pour la Nati, elle a prouvé ces dernières années qu’elle pouvait aller titiller les plus grands. Le pire scénario serait d'’affronter les meilleurs de chaque chapeau: la Belgique, la Russie, la Bosnie-Herzégovine et l’Arménie. Tandis que le «meilleur» scénario s’apparente à rencontrer les équipes les moins bien classées: la Finlande, le Luxembourg, Andorre et Saint-Marin. Dans le premier chapeau, il est difficile de désigner un adversaire «idéal», tant le niveau est relevé.

Mais la tâche sera rude pour la Nati, qui, si elle veut rapidement assurer son ticket, devra faire mieux qu’une des têtes de série. Sinon, elle devra prendre la voie de garage, qui se compose d’une série de barrages. Les trois derniers sésames seront décernés entre les deuxièmes de chaque groupe, ainsi que deux équipes sélectionnées par l’UEFA en fonction de leurs bons résultats en Ligue des nations. Ces douze équipes s’affronteront dans un format à élimination directe, composé d’une demi-finale et d’une finale jouées sur un match.

À ce moment-là, les cartes seront donc brassées et tous les adversaires pourraient alors croiser le chemin des Suisses. Qui n’est pas à l’abri de la concurrence, même si elle fait figure de tête de série du deuxième chapeau. Et si la Suisse s’était qualifiée sans avoir recours aux barrages pour les Coupes du Monde 2010 (Afrique du Sud) et 2014 (Brésil), elle avait été contrainte d’affronter la Turquie en 2005 et l’Irlande du Nord en 2017 pour pouvoir participer à la grand-messe du football en 2006 (Allemagne) et en 2018 (Russie).