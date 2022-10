Rénovation énergétique de son logement – Quels coûts pour quels intérêts? Isolation thermique, changement de la chaudière ou pose de panneaux solaires: rendre sa maison plus écologique est positif pour le climat, mais aussi pour le porte-monnaie. Patrizia Rodio

Les modes de chauffage écologiques ont le vent en poupe en Suisse. Mais des efforts restent à faire, en particulier dans les cantons de Genève et de Vaud. Getty Images

L’époque est au changement de paradigme: on cherche à consommer mieux, voire moins. Même si, avouons-le, nous n’avons pas l’intention de sacrifier le confort auquel nous sommes habitués, les prix de l’énergie et les coûts environnementaux nous poussent de plus en plus vers des économies d’argent et d’énergie. Et pour les propriétaires d’un bien immobilier, quelle meilleure façon de réunir ces deux faces d’un même problème que de procéder à des rénovations?

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le potentiel d’économies d’énergie dans le parc immobilier suisse est immense tant les énergies fossiles y sont présentes. «Dans notre pays, selon les chiffres du Registre des bâtiments et des logements (2015), près de deux tiers du parc résidentiel sont chauffés au mazout et au gaz, 10% des bâtiments le sont par l’alimentation électrique et seuls 12% le sont par le biais de pompes à chaleur», confirme ainsi Dragana Djurdjevic, docteure en économie de l’Université de Saint-Gall (HSG) et statisticienne chez Wüest Partner à Genève, société suisse de conseil en immobilier.

Genève et Vaud à la traîne

Dans certains cantons, c’est encore pire. «Les cantons de Genève et de Vaud font office de mauvais élèves avec une part d’énergies renouvelables inférieure à 25%, soit 6% seulement pour le premier et 16% pour le second contre 26,2% en moyenne nationale», constate-t-elle.

À noter toutefois qu’entre 2001 et 2022, on assiste en Suisse, tous cantons confondus, à une très forte augmentation de la part de marché des énergies renouvelables pour les nouvelles constructions, puisqu’on est passé d’une part de marché de 41 à 97% au premier trimestre de cette année. Pompes à chaleur en tête, les modes de chauffage écolos ont effectivement le vent en poupe.

Combien ça coûte?

Cela étant posé, y gagne-t-on vraiment financièrement à changer de mode de chauffage ou dépense-t-on plus que le gain qu’on espère? Réponse avec les statistiques réalisées par Wüest Partner à la demande de la «Tribune de Genève».

Pour ce faire, le cabinet a pris comme exemple une maison individuelle de type construite il y a cinq ans. D’un volume de 920 m3 et disposant de 170 m2 de surface habitable divisée en 4 pièces et demie, elle possède aussi un terrain de 500 m2 et un garage. Partant de l’hypothèse que les maisons construites dans les cinq dernières années sont au bénéfice d’un chauffage à énergie renouvelable, on peut en déduire le prix de celles qui ne disposeraient que d’une chaudière à mazout ou à gaz.

Dans son analyse des données des transactions immobilières, Wüest Partner obtient une décote de 3% sur le prix de ces dernières. Ainsi, à Genève, au prix du marché actuel, cette maison type avec un chauffage à gaz ou à mazout vaudrait 1’547’000 francs. Avec une pompe à chaleur, sa valeur s’élèverait à 1’595’000 francs, soit une plus-value de 48’000 francs.

Dans le canton de Vaud, la même maison passe de 1’053’000 francs à 1’086’000, soit une plus-value de 33’000 francs. On le voit, au moment de vendre sa maison, le changement de chaudière lui donne une réelle plus-value.

C’est déjà une première réponse, mais direz-vous, il faut bien engager des fonds pour changer sa manière de se chauffer. Et une pompe à chaleur, pour reprendre cet exemple, coûte dans les 21’000 francs plus cher qu’une chaudière à gaz ou à mazout. Ce montant va être amorti sur plusieurs années certes, mais est entièrement déductible des impôts puisque considéré comme frais d’entretien.



Combien ça rapporte?

C’est sans compter sur les subventions cantonales qui sont passées (en moyenne nationale et toutes subventions confondues, entre 2018 et 2020) de 25 à 35 francs par habitant. «Le versement de 299 millions de francs suisses en 2020 n’a jamais été aussi élevé depuis l’introduction du Programme Bâtiments* en 2010», révèle Dragana Djurdjevic.

Là, le canton de Vaud montre l’exemple avec un montant de 43 francs par habitant en 2020 (contre 19 fr. en 2018, soit 24 fr. de plus) quand Genève, avec 27 francs par habitant en 2020, est en queue de peloton. «Ce qu’on constate, c’est que les versements sont, en Suisse, principalement versés pour des projets d’isolation thermique, de remplacement et de rénovation du système de chauffage et qu’on observe la même tendance

dans le canton de Vaud. Dans celui de Genève, par contre, les fonds sont principalement investis dans des nouvelles constructions à haute performance énergétique», précise encore la spécialiste.

«Les versements sont, en Suisse, principalement versés pour des projets d’isolation thermique, de remplacement et de rénovation du système de chauffage.» Dragana Djurdjevic, docteure en économie de l’Université de Saint-Gall (HSG) et statisticienne chez Wüest Partner à Genève.

Au final, après déductions finales et subventions, la pompe à chaleur coûte 8600 francs de plus qu’un chauffage à mazout ou au gaz à Genève et 5410 francs de plus dans le canton de Vaud.

En outre, en plus des subventions, les propriétaires qui choisissent de rénover leur bâtiment et/ou de changer de mode de chauffage voient aussi leurs charges baisser significativement. En passant d’une chaudière à mazout à une pompe à chaleur, notre maison type a ainsi vu ses charges baisser de 34,10 francs à 29,10 fr par mètre carré, soit une baisse de 850 francs par année. Un montant qui a déjà plus que doublé avec les prix du fioul et du gaz qui ont pris l’ascenseur (+21% entre décembre 2021 et juin 2022 selon l’indice des prix à l’énergie) et qui devraient encore augmenter.



Pénurie de main-d’œuvre et de matériaux de construction

Aujourd’hui, même habitée des meilleures intentions et au bénéfice de finances suffisantes, la personne désireuse de rénover énergétiquement sa maison va rencontrer quelques difficultés d’ordre logistique. C’est que, depuis deux décennies, dans le but d’optimiser leur production, les entreprises ont pris l’habitude de travailler en flux tendu. En clair, cela signifie qu’elles ne possèdent plus de stock de matière première et de matériel et qu’elles se le font acheminer au fur et à mesure en réponse à leur carnet de commandes.



Las! La guerre en Ukraine, la politique du «zéro Covid» en Chine et le prix du fuel pour l’acheminement des marchandises et des matières premières ont sensiblement compliqué la donne. C’est toute l’Europe qui se retrouve à court, notamment de panneaux solaires et d’onduleurs nécessaires à leur fonctionnement. Même les tuiles viennent à manquer aujourd’hui pour celles et ceux qui sont engagés dans la réfection de leur toit et son isolation.



Et ce n’est pas tout. La pénurie n’est pas que matérielle, elle est aussi au niveau de la main-d’œuvre. Encore trop peu de praticiens sont formés dans le domaine des énergies vertes. Les quelques ingénieurs qui se forment à la Haute École d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) sont engagés avant même la fin de leurs études.



Quant aux praticiens, formés par le biais des formations continues (puisqu’il n’existe encore que très peu de formations initiales dites «vertes»), ils croulent sous le travail et n’arrivent pas à répondre à la demande.



Le mandant doit donc s’armer de patience. Le délai pour l’installation d’une pompe à chaleur est par exemple de quatorze mois une fois la mise à l’enquête acceptée. Idem pour les panneaux solaires commandés aujourd’hui, qui ne verront probablement pas leur mise en service avant fin 2023.

Empreinte carbone et facture énergétique Afficher plus Depuis 2010 qu’existe le Programme Bâtiments, la facture énergétique a été réduite de 5,7 milliards de kWh et de 1,4 milliard de tonnes de CO2, soit 661 MWh et 161 kg de CO2 par habitant.



«En comparaison, sur l’arc lémanique, c’est à nouveau le canton de Vaud qui apporte une contribution plus importante à la protection de l’environnement avec une facture énergétique plus faible que le reste de la Suisse, Genève étant, encore une fois en retard de ce point de vue là», constate Dragana Djurdjevic, docteure en économie de l’Université de Saint-Gall et statisticienne chez la société de conseil en immobilier Wüest Partner.

