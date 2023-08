Sorties cinéma – Quels films aller voir cette semaine? Un documentaire sur Albert Anker, «Gran Turismo», «Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée», «Les Blagues de Toto 2»; il y en a pour tous les goûts. Pascal Gavillet Florence Millioud

«Gran Turismo», les diktats de l’efficacité

CTMG

La course, la vitesse, l’action, le chronomètre. On se doutait bien que cette adaptation d’une série de jeux vidéo n’allait pas ressembler à un remake de la «Jeanne Dielman» d’Ackerman. Mais pas au point d’en devenir ce spectacle échevelé et essoufflé qu’il finit par caricaturer. Le film montre comment un jeune passionné d’automobile applique le jeu auquel il s’adonne depuis l’enfance à des compétitions réelles jusqu’à devenir lui-même un champion de ce sport.

Tout cela laisse peu de place à l’émotion et paradoxalement encore moins au rythme. Car à force de ne se concentrer que sur le héros de l’histoire, incarné par Archie Madekwe, et à la rigueur sur son entourage direct, le film en vient à occulter tout le reste. Les personnages secondaires ont à peine le temps d’exister, camouflés par une mise en scène sans respiration.

Tout ici est soumis aux diktats de la vitesse, de l’efficacité. «Gran Turismo» ressemble à un long clip dont on aurait oublié le refrain. Conclusion, ce film de Neill Blomkamp n’a visuellement aucun intérêt et son scénario est relativement sans surprise. Déplaisant.

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Gran Turismo» Réalisateur: Neill Blomkamp

Avec David Harbour, Orlando Bloom

Action (USA, 135’)

«Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée», le bronx

PATHÉ

C’est un film qui ne cesse de dérailler. Du moins à travers ce qu’il raconte. Assez mal, il faut le préciser. Sébastien est contrôleur de trains et rêve d’être muté dans le sud de la France. Pour cela, il doit effectuer un trajet de routine sous la houlette d’une inspectrice un rien névropathe. Dès le démarrage du train, les gaffes, moments gênants et autres sources de capharnaüm ne vont plus cesser de s’enchaîner. Jusqu’à l’absurde. Ce que le film ne revendique d’ailleurs pas.

«Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée» se profile comme une comédie classique, un véhicule pour le comique Artus empêtré dans des situations plus délirantes les unes que les autres. Le problème, c’est que l’ensemble demeure trop médiocre pour qu’on s’amuse.

Alors bien sûr, certains dialogues arrachent un sourire, c’est inévitable. Mais pour le reste, on navigue entre une hystérie de surface et des gags mollement assumés. Le réalisateur et scénariste belge Olivier Van Hoofstadt, essentiellement connu pour «Dikkenek» en 2006, semble bien dépassé.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée» Réalisateur: Olivier Van Hoofstadt

Avec Artus, Elsa Zylberstein, Benjamin Tranié, Maël Rouin Berrandou, Louise Coldefy

Comédie (Fra./Bel., 89’)

«Albert Anker. Leçons de peinture chez Raphaël», un portrait original

FILMCOOPI

Le documentaire a été tourné à Ins, presque in utero, dans cette ferme atelier restée intacte. Et c’est une totale liberté qui donne le ton de ce métrage, sorti dans une version allemande l’année dernière, et désormais sous-titrée. Cette liberté anime les personnalités – un bluesman, une historienne, un membre de la famille, un galeriste, un musicien, une historienne de l’art – invitées à évoquer le parcours de Albert Anker, ce monument de la scène artistique suisse au XIXe siècle et resté un chouchou du public.

Le réalisateur, le Zurichois Heinz Bütler est un routinier du genre, il avait signé la première mise en images de la vie et de l’œuvre de Ferdinand Hodler (2004). Puis récidivé avec Vallotton, Cartier Bresson, Giacometti, Balthus. Ici, il soigne la vivacité de son métrage dans la diversité des personnalités qui s’expriment (Christoph Blocher, le plus grand collectionneur privé du peintre, n’en fait pas partie) et son intensité dans la multitude d’informations que ce panel livre comme autant de confidences. Il évite ainsi le ton hagiographique et intéresse mille fois plus qu’un biopic, qui trop souvent, se croit obligé de forcer le trait romanesque d’une vie d’artiste, alors qu’elle l’est de facto.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Albert Anker. Leçons de peinture chez Raphaël» Réalisateur: Heinz Bütler

Documentaire (CH, 92’)

«Les Blagues de Toto 2: classe verte», laborieux

PATHÉ

Que racontait le premier volet? On a beau chercher, on ne se rappelle plus, sinon qu’on y retrouvait déjà Guillaume de Tonquédec et Anne Marivin dans le rôle des deux parents. En revanche, le jeune acteur qui joue Toto a changé. Trois ans se sont écoulés entre les deux films (donc la même chose entre les deux tournages) et le comédien aura grandi. Et son remplaçant, dont nous tairons le nom, n’incite pas à l’indulgence.

Toujours tiré d’une BD homonyme, «Les blagues de Toto 2» nous entraîne cette fois à la campagne pour une classe verte. L’occasion pour Toto d’inventer de nouvelles blagues et de tirer parti de la situation pour détourner le monde à sa guise. C’est hélas aussi laborieux que vide. Platement mis en scène par Pascal Bourdiaux, comme le premier, le film n’est au final qu’un enchaînement de sketchs indépendants. À quoi bon s’infliger cela, au fond?

Note: ° •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Les Blagues de Toto 2: classe verte» Réalisateur: Pascal Bourdiaux

Avec Hugo Trophardy, Guillaume De Tonquédec

Comédie (Fra., 85’)

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet Florence Millioud a rejoint la rubrique culturelle en 2011 par passion pour les gens de culture, après avoir couvert dès 1994 la politique et l'économie locales. Historienne de l'art, elle collabore à la rédaction de catalogues d'exposition et d'ouvrages monographiques sur des artistes. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.