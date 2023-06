Sorties cinéma – «The Flash», «Carmen»: quels films aller voir cette semaine? Benjamin Millepied revisite «Carmen», The Flash a droit à son film à lui, et Koji Fukada signe une nouvelle pépite. En voici pour tous les goûts. Pascal Gavillet

«The Flash», défilé de super-héros

Flash, à fond la caisse. Warner Bros. Pictures

Après Batman et Superman, Flash est l’autre mégastar de DC Comics. C’est aussi la première fois qu’il a droit à son propre film. Ce métrage signé Andrés Muschietti (précédemment auteur de films d’horreur à gros budgets tel «Ça») a un aspect bubble gum plaisant mais éphémère.

D’abord agréable au goût, sucré, artificiel, il devient fade sur la durée. Il n’y a pas à chercher trop loin dans un film qui s’amuse avec les superpouvoirs du héros, lequel se déplace plus vite que la lumière, au point de remonter le temps, et croise le chemin de ses potes de la galaxie DC, y compris leurs différentes incarnations, de Christopher Reeve à Michael Keaton (unique spoil de ce texte, promis).

Batman croise aussi le chemin de Flash. WARNER BROS. PICTURES/DC COMICS

Mais il perd aussi un temps fou dans des combats dispensables. Ezra Miller interprète The Flash et semble y prendre goût. À ses côtés, plusieurs comédiens, telle l’insipide Kiersey Clemons, jouent en revanche comme des nouilles.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Carmen», des chorés qui étincellent

De superbes chorégraphies. PATHÉ FILMS

De la part d’un chorégraphe reconnu passant pour la première fois derrière la caméra, on attend des chorégraphies qui feront date. Travaillées, coulées, épousant l’espace du cadre, densifiées dans leur apparente liberté, belles sans maniérisme, éclatantes sans esthétisme.

Sur ce plan, la «Carmen» de Millepied est au rendez-vous. Le reste est malheureusement plus terne. Soit l’éternelle histoire de Carmen, qui devient ici une Mexicaine tentant de passer la frontière, tombant sur une patrouille américaine avant d’être secourue par un beau GI qui va lier son destin au sien.

Un scénario certes décalé de la «Carmen» de Mérimée, mais filmé sans éclat, sans génie, au point qu’on en vient à s’ennuyer dans tous les passages non dansés du film. Et il y en a! Cet ennui, rien ne le compense. Ni l’aspect visionnaire du cinéaste, qui en est dépourvu, ni le jeu des comédiens, qui ne tiennent pas l’écran. On pouvait espérer que les apparitions de Rossy de Palma viendraient perturber cette monotonie, mais non. Un film à voir pour la danse et c’est tout.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Love Life», joies de la famille

Des petits riens qui bousculent la vie. DR

Koji Fukada est l’un de ces réalisateurs japonais qu’on suit de loin en loin et qui de temps en temps donne des nouvelles avec un film. Ainsi de «Love Life», qui a fait le tour des festivals l’automne dernier, après un passage remarqué à la Mostra.

À l’époque, il nous avait inspiré ces quelques lignes: «Douce poésie du quotidien brisé par un drame absurde et implacable. L’irruption non désirée du passé dans un présent qui tangue. De la noirceur dans le paysage familial. Le tout en demi-teinte. Sans faire de bruit. Comme une lame de fond.»

Et c’est bien cette douce tranquillité apparente, presque illusoire, qui paraît être la clé de voûte d’un film profondément envoûtant, drame qui se joue sur des détails, sur d’infimes perturbations du quotidien qui viennent tout déchirer, tout saccager. C’est splendide et bouleversant. Assurément l’un des meilleurs films à l’affiche en ce moment.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«The Last Queen», histoire de femmes

Histoire d’une reine du Maghreb. AGAT FILMS

Voici un film historique tel qu’on en voit peu. Dans l’Algérie du début du XVIe siècle, un corsaire prend le contrôle du royaume et son épouse, devenue reine, va lui tenir tête. Le film fait donc le portrait de cette femme dans un monde en mouvement, en perpétuelle évolution, à une époque (relativement) lointaine. Coréalisé par Adila Bendimerad et Damien Ounouri, «The Last Queen» présente un double regard, féminin et masculin, ce qui lui confère une sorte de neutralité il est vrai trompeuse mais réelle.

Pourtant, et c’est bien le seul bémol, la réalisation s’efforce d’épouser les normes les plus standard du récit historique. Il y a même un excès de prudence dans un film qui cultive pourtant une audace thématique incontestable dans sa manière d’appréhender les structures du récit. On aurait aimé plus de folie, plus de liberté. On conseille néanmoins.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Sexygénaires», les papys résistent

Des sexagénaires qui se font mannequins! JMH

Ils ont plus de soixante ans, galèrent pour boucler leurs fins de mois et vont réussir à se frayer un chemin dans le monde inaccessible de la mode. Le taux de crédibilité est assez bas, l’intérêt cinématographique de cette pochade visant on ne sait trop quel public encore plus bas.

Le tandem Thierry Lhermitte/Patrick Timsit réactive les codes du buddy movie à la française en mode mou du genou. Aussi peu sexy que son titre – «Sexygénaires», plus on y pense, plus on trouve le terme laid –, ce film ne fonctionne ni comme comédie ni comme vecteur d’une quelconque analyse sociale.

Il s’agit de cinéma à l’ancienne, de l’application de recettes qui ne marchent plus, de gags éculés et poussifs, de comédiens qui veulent cachetonner par crainte de ne plus se faire appeler. Robin Sykes, qui de toute façon n’avait rien commis de très brillant avant ce fait d’armes, signe le nanar de la semaine.

Note: ° •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

