Sorties cinéma - «Les Eternels», «Les Olympiades»: quels films aller voir cette semaine?

«Les Olympiades»

Noémie Merlant et Makita Samba. DR

Émilie fait la connaissance de Camille. Qui de son côté est attiré par Nora. Laquelle n’est pas insensible au charme d’Amber. J’aime, je couche, je parle, je baise. C’est dans ce désordre savamment organisé que le film de Jacques Audiard dévoile son programme et plante les bases d’un portrait stylisé et vivant, esthétique mais moderne, d’une jeunesse d’aujourd’hui dont les codes de vie et les actes ont changé radicalement en moins de trois décennies. Il y a une manière très plaisante d’empoigner ici le récit, de ne jamais prendre racine en terrain connu, de nous secouer, dans tous les sens du terme, via une intrigue qui semble prendre un malin plaisir à déconstruire ce qui a semble-t-il été planifié.

Le choix du noir et blanc donne ensuite une portée universelle à une histoire qui sans cela pourrait sembler terriblement anecdotique, voire accrocheuse lors des passages les plus hot. Mais Audiard ne réalise pas «50 nuances de Grey», on s’en doute, son cinéma se trouve même à cent lieues de ces films catalogues sexo-chics destinés à émoustiller on ne sait qui. «Les Olympiades», véritable proposition de cinéma, déclaration tenue du premier au dernier plan, était l’un de nos chouchous de Cannes. Savoir qu’on lui a préféré un «Titane» creux et arrogant ne passe toujours pas, même quatre mois après le festival.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Les Olympiades» Afficher plus Réalisateur: Jacques Audiard

Avec Lucie Zhang, Makita Samba

Comédie dramatique (France, 105’)

«Compartiment n°6»

Seidi Haarla et Yuriy Borisov, les deux héros du film. SAMI KUOKKANEN

C’est une des surprises de la sélection cannoise 2021 et un des cinéastes les moins connus a priori de la compétition. Le Finlandais Juho Kuosmanen, jusqu’alors uniquement sélectionné à Un certain regard en 2016, a même remporté le prestigieux Grand Prix du Jury, distinction la plus proche de la Palme d’or.

«Compartiment No 6» raconte, comme son titre le suggère, une histoire de train. Ou plutôt de rencontre et de cohabitation forcée dans un compartiment entre deux personnages, Laura, sympathique étudiante lancée seule dans un périple qu’elle aurait dû faire avec une amie, et Ljoha, jeune Russe porté sur l’alcool qui est à peu près tout son contraire.

Mais là où le film est intéressant, c’est qu’au lieu de foncer vers le motif prévisible de la rencontre amoureuse de hasard (de David Lean à Claude Lelouch, le cinéma en offre mille exemples), il propose une variante fictionnelle plus séduisante et plus réaliste. En résulte un film drôle et attachant, assez curieux dans son développement narratif, gonflé par une énergie salvatrice et des sorties de route bienvenues. À Cannes, il a aussi eu le mérite de bousculer les lieux communs avec une modestie tout à son honneur.

«Compartiment n°6» Afficher plus Réalisateur: Juho Kuosmanen

Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov

Comédie dramatique (Finlande, 107’)

«Les Eternels»

«Les Eternels», des superhéros impassibles. WALT DISNEY COMPANY

Quand on a appris que la réalisatrice de «Nomadland», Chloé Zhao, Lion d’or à Venise et Oscar 2021 du meilleur film, allait passer du côté de l’ennemi pour réaliser un Marvel, on s’est dit pourquoi pas. Alors on a espéré en se disant qu’elle allait peut-être suggérer une image plus adulte du genre, l’extirper de cette uniformité dans l’action comme dans la narration qui ont jusque-là fait échouer toute adaptation un tant soit peu rigoureuse ou efficace des comics. Puis «Les Éternels» sont arrivés. Projection soumise à embargo, service de sécurité, le cirque habituel. Pour pas grand-chose, puisque le film échoue une fois de plus à se renouveler et à orienter la matière qu’il traite vers quelque chose d’autre qu’un produit standard, sans âme et surtout sans valeur ajoutée.

Vingt-sixième production du MCU, celle-ci se fonde sur un comic paru pour la première fois en 1976. Comme les Homo sapiens, comme les Déviants (qui leur font la guerre), les Éternels forment une branche de l’humanité et résultent d’une expérimentation cosmique. Tout cela, le film l’explique plus ou moins bien, c’est-à-dire très mal, sans se donner la peine d’incarner ce qu’il raconte. Les comédiens n’y croient pas (que font Salma Hayek et Angelina Jolie hormis cachetonner), nous pas davantage, les scènes d’action s’enchaînent mollement pendant qu’on essaie encore de trouver des excuses à une cinéaste qui galvaude son talent en s’improvisant technicienne pour faire un Marvel. Triste!

«Les Eternels» Afficher plus Réalisatrice: Chloé Zhao

Avec Gemma Chan, Richard Madden

Superhéros (USA, 106’)

«Preparations to be Together for an Unknown Period of Time»

L’étrange quête d’une femme. Trigon-film.org

«Preparations to be Together for an Unknown Period of Time». C’est l’un des titres les plus longs parmi les métrages en ce moment à l’affiche. Réalisée par Lili Horvath, cette production hongroise, qui avait été présélectionnée pour représenter son pays au Oscars, présente une intrigue à tiroirs dans laquelle les apparences semblent se jouer des personnages. Vérités et mensonges forment une étrange toile qui finit par se muer en enquête policière, l’une se superposant à l’autre jusqu’à se confondre, dans un jeu troublant que la mise en scène ne tente pas de résoudre. Romantisme et absurdité y font bon ménage. On conseille.

«Preparations to be Together for an Unknown Period of Time» Afficher plus Réalisatrice: Lili Horvát

Avec Natasa Stork, Viktor Bodó, Benett Vilmányi, Zsolt Nagy

Drame (Hongrie, 95’)

