Sorties cinéma – Quels films aller voir cette semaine? Le roi Arthur se décarcasse dans «Kaamelott», «Les chasseurs de truffes» enchante mais pas de rebond pour James LeBron dans «Space Jam» et coup de vieux dans «Old». Cécile Lecoultre

Arthur n’en fait qu’à sa tête dans «Kaamelott»

Alain Chabat, fidèle de la troupe de «Kaamelott», ne manque pas le rendez-vous du long-métrage. ASCOT ELITE / DR

«Je vois bien que ça va chercher profond!» nous murmurait, dans un soupir, Alexandre Astier l’autre jour au téléphone. Mais Sire, Sire… pourquoi vous êtes-vous compliqué le destin? L’ambition. La même sans doute qui a guidé le magicien de 2003 à 2006, dans 458 épisodes d’une série en or. Loin de compiler les heures les plus burlesques de six Livres, le trublion reprend le roi Arthur là où il l’avait abandonné il y a dix ans pour en tirer, telle l’épée du rocher, un vrai film. Avec de l’aventure, du romanesque et même de la comédie. Pour mémoire, en exil lointain, le monarque, qui vient de rater son suicide, rumine sa condition d’élu divin, les bouderies de la reine et l’absurdité crasse du pouvoir.

Des trucs freudiens et du boudin aux noisettes

Dans ses pires cauchemars, le dépressif revit des trucs freudiens, quand par exemple, jeune soldat chez les Romains, fou d’amour, il trucida la mère de sa belle. Bref, tout part en eau de boudin aux noisettes. Lancelot a lancé des mercenaires à sa recherche car l’ennemi veut envahir le royaume, pire le morceler. Peu soucieux de revenir à la manœuvre, Arthur Pendragon s’obstine: «Ce n’est pas mes oignons.» Et de peler les épluchures de son destin tragicomique.

De manière paradoxale, «Kaamelott – Premier Volet» perd de son panache quand il veut assurer son nouveau statut cinématographique. Comme pour marquer le fait que le grand écran prend le pas sur le petit, les Burgondes ont sorti leurs uniformes de parade, les fantaisies guerrières dispersent l’attention, naufragent les petites répliques vachardes. D’autant que le scénario doit alors se hâter vers la sortie. Espérons juste qu’Alexandre Astier ne prendra pas une décennie pour développer la stratégie tout juste mise en place. CLE

Alexandre Astier et son alter ego Arthur, solidaires dans les heures les plus sombres. ASCOT ELITE / DR

«Space Jam: nouvelle ère» rate le panier

James LeBron ne possède pas le charisme planétaire de Michael B. Jordan… DR

Quoi de neuf, doc? Dans «Space Jam 2», rien! Ou si peu. Même avec Bugs Bunny, la star James LeBron rate le panier du grand écran. La star des Lakers peine dans «Space Jam: Nouvelle ère». Pour mémoire, en 1997, Michael Jordan imposait sa franchise au cinéma en s’associant avec les cartoons de la Warner Bros sur «Space Jam». Depuis, les studios d’animation ont longtemps patiné dans la raquette. Mais comme l’édicte Bugs Bunny, les toons résistent à tout et l’idée d’un «Space Jam 2» a perduré.

LeBron ou Jackie Chan

Michael Jordan a décliné l’offre, Jackie Chan a failli le remplacer, puis James LeBron s’est porté candidat. Ces tergiversations deviennent ici la matière même d’un scénario poussif qui oppose la noblesse du basket transpiré sur le parquet et le chiqué des algorithmes vidéo sur console. Déjà court, l’argument ne s’enrichit guère, à peine étoffé sur fond de bon vieux conflit familial entre père et fils.

Le premier épisode, lacé avec suffisamment l’élégance pour vendre quelques paires de godasses, tenait à peu près la distance. Celui-ci accuse la faiblesse des références, là où son modèle les accumulait avec une relative subtilité, de Bill Murray en «Pulp Fiction».

Jadis, Bill Murray et Michael Jordan faisaient la fête avec Bugs Bunny. DR

Cet ennui s’accentue avec la lenteur crasse de ses joueurs, d’autant que les Looney Tunes sont tenus de se la coincer pour rentrer dans le moule édicté par James LeBron. Le colosse dévoile un talent dramatique ténu, même si à l’évidence, le champion des Lakers a beaucoup étudié les mimiques du «Roi Lion».

Pépé le Putois au vestiaire

King LeBron a tenu à ne pas exhiber sa vie privée, des comédiens interprètent les membres de son cercle intime et, insiste la star, sur une histoire qui n’est pas la sienne. Et pour finir de censurer tout ce qui dépasse du panier, Lola Bunny a été priée de ranger ses oeillades sensuelles et Pépé le Putois a été renvoyé au vestiaire, trop puant. CLE

«Les chasseurs de truffes» ne manque pas de flair

Lyrisme et simplicité face à la géniale évidence: les truffes sont les diamants des champignons. DR

En suivant de vieux chasseurs de truffes dans les Langhe, Michael Dweck et Gregory Kershaw ont flairé le bon filon. Amateurs de cinéma haletant, de superhéros, passez votre chemin. Ici, c’est du slow cinema au pays du Slow Food, un documentaire au rythme de ces retraités italiens perdus au fond des forêts des Langhe, dans les collines du Piémont. Les réalisateurs suivent de leurs caméras quelques-uns de ces vieillards qui ne vivent que pour aller chercher la truffe blanche, cet or sanctifié à Alba par Giaccomo Mora, qui a créé en 1930 le premier commerce de ce champignon, qu’il envoyait à des célébrités pour augmenter son aura.

Mais Carlo, Enrico ou Carmelo n’en ont cure. Pauvres parmi les pauvres, ils ne touchent que quelques miettes des milliers d’euros qui ont cours sur les marchés mondiaux. Eux, ils datent encore du temps où l’on allait à la truffe comme ici on chercherait trois morilles. Les champignons s’échangeaient au village, se négociaient contre une coupe de cheveux chez le coiffeur. Aujourd’hui, ils essaient de grappiller un peu plus d’argent auprès de rabatteurs, de marchands qui leur achètent leur fazzoletto, ce foulard traditionnel où l’on protège sa récolte.

Echanger avec leur femme et surtout, leur chien

Sans voix off, dans des images superbes, les deux réalisateurs américains laissent ces ancêtres parler, échanger avec leur femme et, surtout, leur chien.

Comme le regard sur un temps passé, «The Truffle Hunters» respire la nostalgie mais aussi la gourmandise. Le nonagénaire Carlo s’inquiète de l’avenir de son chien quand lui-même aura disparu. L’octogénaire Carlo part à la chasse la nuit, pour qu’on ne puisse pas le suivre, au grand dam de sa femme. Enrico est dégoûté par les jeunes qui ne pensent qu’à l’argent et pas à la tradition ni au respect de la nature.

Parce que c’est bien de cela qu’il s’agit aussi, d’une agriculture à taille humaine, d’un réel réseau social qui fait la taille d’un village et qui n’a pas besoin de téléphone mobile. Forcément, c’est aussi le portrait en creux d’une Italie moderne et mondialisée, où seul compte le profit et où disparaissent les traditions. Et la preuve qu’en Italie il suffit de presque rien pour magnifier un repas. MOG

«Spirale, l’héritage de Saw»

Samuel Jackson se frotte à «Saw», ça va saigner! Brooke Palmer / DR

Quel numéro déjà? «Spirale, l’héritage de Saw» pose en 9e épisode depuis 2004, cumulant à ce jour plus de 800 millions de dollars pour des coûts évalués entre 4 et 17 millions de dollars. Et la série est loin d’être bouclée, déclare le réalisateur Tobin Bell. Servie par Chris Rock et Samuel Jackson, l’intrigue veut raffiner les plaisirs. Pendu par la langue, écorché vif, moelle épinière cisaillée à cru et autres sévices sont donc infligés par un mystérieux «copy cat». CLE

