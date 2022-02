Sorties cinéma – Quels films aller voir cette semaine? Films de maîtres ou histoires vraies, voici les sorties de la semaine d’un seul coup d’oeil. Pascal Gavillet Cécile Lecoultre

«Memoria»

Tilda Swinton entend des bruits étranges. KICK THE MACHINE FILMS

Le retour au sommet d’un ancien lauréat de la Palme d’or. Autour du personnage énigmatique de Jessica (Tilda Swinton, magnifique), cultivatrice perturbée par un bruit étrange qu’elle est la seule à entendre, une réflexion magistrale sur la conscience et l’entendement dans un monde envahi par les hallucinations. L’auteur thaïlandais, tout en poésie et en non-dits, fonde un univers qui paraît se suffire à lui-même. C’est fascinant et d’une stupéfiante beauté, comme chacun de ses précédent films. PGA

Cote: **** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Nos otages»

Morgane Ferru dans «Nos otages». DISNEY

Le 1er juillet 2011, Daniela Widmer et David Och, qui bouclent en Inde leur «route de la soie» tels des Marco Polo baba cool, voient leur rêve tourner au cauchemar. Pour acheter des mangues, les Bernois décident de passer par un village du Baloutchistan, au nord-est du Pakistan, pour se procurer des… mangues. Entre deux postes-frontières, dépourvu d’escorte armée, le couple est pris en otage par des talibans. Ils resteront captifs 259 jours avant de parvenir à s’enfuir.

Cette évasion jugée comme miraculeuse, va déclencher un débat sur le versement ou non d’une rançon qui avait été exigée à l’époque, sur la «stupidité» de ces touristes irresponsables. Dans un désir de réhabilitation, le réalisateur Michael Steiner, plutôt que d’enfoncer ces infortunés, plaide: «Les Suisses sont des voyageurs dans l’âme». Toujours un peu rebelle à l’establishment, l’ancien punk préfère puiser les détails les plus sordides dans le livre écrit par les victimes, «Und morgen seid ihr tot» («Et demain vous êtes morts»). Mais ne lève pas le voile sur les mystérieuses conditions de cette libération. CLE

Cote: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Introduction»

Un noir et blanc d’une douceur infinie. DR

Le cinéaste sud-coréen tourne tellement de films, et ceux-ci sortent si irrégulièrement en Suisse, qu’il est parfois malaisé de s’y retrouver. «Introduction» avait eu l’Ours d’argent du meilleur scénario à la Berlinale 2021 et depuis, son auteur a déjà tourné deux films, dont l’un qui figurait hors-compétition à Cannes. Il propose ici une variation sur des thèmes chez lui obsessionnels comme l’entrecroisement des destins ou le monde du cinéma. C’est une oeuvre très minimaliste, sublimée par un noir et blanc d’une douceur infinie, un film plus proche cette fois de Bergman que de Rohmer. Merveilleusement fantomatique. PGA

Cote: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Costa Brava, Lebanon»

Même loin de Beyrouth, Beyrouth revient. DR

Une famille a bâti un refuge utopique loin de la pollution, du malaise social et des dangers de Beyrouth. L'une comme les autres vont cependant les rattraper. Cette chronique hors du temps, parfois filandreuse mais toujours juste, montre un aspect du Liban tel que le cinéma ne l’a jamais représenté. L’étonnement surgit du quotidien, les conflits familiaux y résonnent avec ceux à l’oeuvre dans un pays entier. PGA

Cote: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Petite Solange»

Jade Springer (à gauche), l’exquise Solange. DR

Les divorces se passent rarement bien, et le cinéma ne les éclaire jamais en épousant le regard des enfants. C’est pourtant ce qui se passe dans «Petite Solange», portrait exquis d’une adolescente de treize ans qui n’est que bienveillance et amour, et qui surtout, adore ses parents. Là où les écrans représentent trop souvent les ados comme des rebelles, le film d’Axelle Roppert en prend l’exact contrepied. Découvrir semblable approche fait réellement du bien. PGA

Cote: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Super-héros malgré lui»

Philippe Lacheau dans son propre film. DR

Véhicule comique pour Philippe Lacheau, qui a lui-même mis en scène le film. Dans le rôle d’un loser qui se voit offrir un emploi de super-héros français puis devient amnésique, il enchaîne les situations cocasses avec une vigueur réjouissante. Pas génial mais plaisant. PGA

Cote: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet Cécile Lecoultre, d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.