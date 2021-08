Sorties cinéma – Quels films aller voir cette semaine? Jean-Claude Van Damme en barbouze, un ouistiti chez Jules Verne, des affreux jojos… mais surtout, OSS 117 lance «Alerte rouge en Afrique noire». Cécile Lecoultre

«OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire», toujours beau, bête et méchant

Quinze ans après le premier épisode, le retour de OSS 117… un peu ramolli, mais toujours aussi abruti. MONOPOLE PATHÉ/DR

En 2006, dans «Le Caire, nid d’espions», Hubert Bonisseur de La Bath pouvait promettre aux dames «un p’tit coup de polish» et «se beurrer la biscotte». Hausser du sourcil en guide visionnaire: «On est en 1955, les gars. Faut se réveiller. Les ânes partout, les djellabas, l’écriture illisible!» Puis serein, le crétin aggravait encore son cas en 2009 avec «Rio ne répond plus». «Je sais que vous détestez tous ces bouffeurs de riz. C’est qu’ils sont récalcitrants, ces faces de quetsches… » C’était dit.

Le scénariste Jean-François Halin voit un début d’explication à cette immunité dans la réalisation au cordeau posée par Michel Hazanavicius dans les premiers épisodes. Les silences gênés sont quasi chronométrés, ils sanctionnent la charge provocatrice, la désarment, suspendent le spectateur dans un doute collectif. D’autant que Jean Dujardin en Marcel tâché ou Tergal infroissable s’y entend pour démultiplier l’effet franchouillard.

Voir le comédien s’arquer jusqu’au dernier poil dans des moues de sale gosse candide. Le chic du bonhomme calqué sur les Sean Connery, Belmondo contrarie le choc «pipi caca» dans un grand écart surréaliste. OSS s’abandonne alors à l’enfance de l’art, où tout est permis dans une régression jubilatoire. Dans «Alerte rouge en Afrique noire», Bedos et Dujardin disent n’avoir pas voulu bégayer cette grammaire gestuelle ni bidouiller les vannes «lunaires au 15e degré». En revanche, leur andouille perd en comique.

C’est vrai, quoi. Un vieux ringard qui n’a lu que «Tintin au Congo» a des excuses quand il résume que «les Africains sont joyeux, sympathiques, et dansent bien». Le gag tombe à plat comme OSS 117 chatouillé par de sémillantes Bond’s Girls qui se bagarrent dépoitraillées, ou troublé par un OSS 1001 LGBT incarné par Pierre Niney en cheveux blonds et chemise rose, voire carrément déboussolé quand une nana lui rétorque: «Je suis une femme libre et je vais t’embrasser parce que je l’ai décidé.» Mais loin des premiers exploits ambigus de jadis, tout ici relève du pétard mouillé. C’est moins drôle. Comme l’époque.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire» Réalisateur: Nicolas Bedos

Avec Jean Dujardin, Pierre Niney

Comédie d’espionnage (Fr., 116’)

«Le dernier mercenaire», c’est la Brume de Van Damme

Jean-Claude Van Damme se royaume dans «Le dernier mercenaire». NETFLIX/DR

Brumère, barbouze tout couturé d’aphorismes sur la Brume qui ne se voit pas mais que chacun ressent, rentre en France pour sauver son fils arrêté suite à une boulette du Ministère des affaires étrangères. Des boulettes, il y en aura d’autres dans cette parodie qui cite «Scarface» ou «Rambo». Alignant un commando de crétins subtils mené par Jean-Claude Van Damme, Éric Judor ou Miou-Miou, cette production Netflix remplit à peu près sa mission.

«Le dernier mercenaire» Réalisateur: David Charhon

Avec Jean-Claude Van Damme, Alban Ivanov

Comédie Netflix (France, 112’)

«Chaos Walking», la bourde à 100 millions de dollars

Tom Holland et Daisy Ridley DR

Adapté de la trilogie de Patrick Ness, «Le chaos en marche» (Gallimard Jeunesse), cette superproduction sort malgré un flop d’ores et déjà irrévocable aux États-Unis. Dans un avenir proche, l’humanité, exilée sur une planète où règne un phénomène de télépathie, régresse. Normal, des extraterrestres y ont éradiqué les femmes. Même Tom Holland et Mads Mikkelsen ne contrôlent pas ce chaos.

«Chaos Walking» Réalisateur: Doug Liman

Avec Tom Holland, Daisy Ridley

Science-fiction (États-Unis, 109’)

«Le tour du monde en 80 jours» avec un ouistiti

Une variante plus rigolote que le texte de Jules Verne par Samuel Tourneux, jeune cinéaste formé dans les studios McGuff qui ont initié «Moi, moche et méchant». DR

Formé à l’école de «Moi, moche et méchant», le Français Samuel Tourneux relit Jules Vernes (1872) en adoucissant les rapports de Phileas Fogg et de son serviteur, Jean Passepartout. Ce dernier prend la forme d’un Ouistiti Mignon dans une variante amusante et soignée.

«Le tour du monde en 80 jours» Réalisateur: Samuel Tourneux

Animation (France/USA, 80’)

«American Nightmare 5», toujours l’horreur

Des cauchemars qui rapportent: pour un budget ne dépassant pas la quinzaine de millions de dollars, des rentrées qui se chiffrent entre 90, voire 120, millions de dollars. DR

Innovation au 5e épisode de la fructueuse saga horrifique lancée en 2013, l’action se déroule dans les vastes espaces du Texas en plein jour dans une ambiance de dernière frontière. L’équipe mexicaine dit avoir veillé à retourner le cerveau du spectateur «avec une violence crue et inventive». Vous êtes prévenus.

«American Nightmare 5» Réalisateur: Everardo Gout

Avec Ana de la Reguera, Tenoch Huerta

Horreur (États-Unis, 104’)

