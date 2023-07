Sorties cinéma – Quels films aller voir cette semaine? On va être franc, s’il y a un film à voir parmi les cinq nouveautés de la semaine, c’est «The First Slam Dunk», magnifique anime qui dure le temps d’un match de basket et nous immerge avec ferveur dans une partie. Pascal Gavillet

«The First Slam Dunk», le basket est roi

Un joueur de l‘équipe rouge. PRAESENS

Le temps d’un match de basket. C’est aussi celui du film, avec ses digressions et ses retours en arrière nécessaires. Sa dramaturgie et ses personnages, qu’on ne connaîtra pour la plupart qu’à travers les différentes phases de la partie. Précision utile, «The First Slam Dunk», adaptation d’un manga, est un anime, ou film d’animation, qui a été montré avec succès en première au récent festival d’Annecy.

Signé par Takehiko Inoue, soit l’un des mangakas les plus célèbres du Japon, il reflète aussi la passion de son auteur pour le basket. Lui-même fait même d’ailleurs partie d’une équipe. Refléter, disions-nous. Le mot est faible, tant le film parvient à nous immerger totalement dans un match, à imposer sa dramaturgie et à nous passionner littéralement pour l’issue d’une partie qui semble pourtant écrite d’avance.

Une réussite en partie due au travail assez incroyable sur les dessins et le rythme du film. Il y a une volonté flagrante de décomposer les mouvements, d’alterner les phases de ralenti puis d’accéléré, de déconstruire le temps lui-même, jusqu’à immobiliser le suspense à l’œuvre, donc de l’amplifier. Ce procédé stylistique est surtout utilisé dans la dernière partie du film, mais l’effet recherché est total.

D’ailleurs, d’un point de vue purement esthétique, le film travaille sur certaines teintes, le rouge et le blanc en premier, qui sont les couleurs des maillots des équipes qui s’opposent. Le résultat, au-delà du plaisir de spectateur qu’on y prend (à peu près aussi palpitant qu’une séance de tirs aux buts), est également un régal pour les yeux. Le must de la semaine.

Note: **** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«The First Slam Dunk» Réalisateur: Takehiko Inoue

Animation (JAP., 124’)

«La Main», bien molle

L’un des héros du film. MATTHEW THORNE/PRAESENS

Cette «Main» («Talk to Me») a fait courir les acheteurs à Sundance. Le film ne vaut pourtant pas grand-chose. Une variation horrifique autour d’un objet encore pas utilisé dans le genre, hormis dans les années 40 (revoir «La main du diable» de Maurice Tourneur, de 1942, autrement plus inquiétant). Cette main hantée fonctionne un peu comme le jeu Ouija. Sauf qu’il ne faut pas la tenir trop longtemps. Au-delà de 90 secondes, des esprits se manifestent.

Autre innovation scénaristique a priori prometteuse car en partie inédite, le rôle des réseaux sociaux dans l’intrigue. On est surtout étonné que personne n’y ait songé avant, car l’affaire reste ici à l’état d’idée. Cosigné par des jumeaux australiens, Danny et Michael Philippou, le film affiche une esthétique de surface passe-partout. On devrait sursauter et non esquisser des sourires gênés. On ne voit pas trop où se niche l’effroi souligné par la presse américaine. Quant au casting, hystérique et convenu, il n’est pas davantage mémorable. S’agit-il du début d’une franchise? C’est possible, mais on risque très vite de l’abandonner en route.

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«La Main» Réalisateurs: Danny et Michael Philippou

Avec Sophie Wilde, Joe Bird

Horreur (AUS., 95’)

«Le Manoir hanté», attraction comique

Curieuse apparition de Jamie Lee Curtis. DISNEY

Inspiré d’une attraction célèbre des parcs Disneyland, ce film tente de cultiver la distraction qui peut émaner d’un récit de maison hantée. Il se partage surtout entre la comédie et la peur. C’est la première qui l’emporte ici, au cœur d’un résultat d’une platitude visuelle assez rare. On dirait presque un show télé, tant la volonté de ne pas soigner l’image, de s’en tenir à une patine impersonnelle, est flagrante d’un bout à l’autre, et tant celle de se cantonner à une sorte d’entertainment de base au niveau de l’interprétation prévaut.

Globalement quelconque, joué sans conviction, mis en scène sans talent (le film est signé par Justin Simien, jusqu’alors plutôt cantonné aux séries), ce produit ne présente pas beaucoup d’arguments plaidant en sa faveur. Et effectivement, le côté excessivement plan-plan du résultat n’incite guère à l’indulgence. Cette sortie du cœur de l’été ne devrait en tout cas pas faire de l’ombre aux deux mastodontes qui balaient tout depuis huit jours, «Barbie» et «Oppenheimer».

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Le Manoir hanté» Réalisateur: Justin Simien

Avec Rosario Dawson, Lakeith Stanfield

Comédie (USA, 122’)

«The Mies van der Rohes», docu singulier

Des images rares. FILMCOOPI

C’est l’histoire d’une saga familiale que raconte ce documentaire dans lequel intervient la comédienne allemande Katharina Talbach, qui incarne l’une des filles de l’architecte Mies van der Rohes, fondateur de ce qu’on a appelé le Bauhaus. Signé par Sabine Gisiger, ce métrage adopte le point de vue des femmes pour revenir sur un mouvement artistique et esthétique qui a révolutionné le monde dès le début des années 1920.

Privilégiant le portrait familial, la réalisatrice mélange ces témoignages avec de rares documents d’archives. Une élégance qui rime aussi avec un certain classicisme du genre rappelant que Sabine Gisiger a également signé des films sur Dürrenmatt et d’autres sur des dérives sociétales (exemple: «Gambit»), dénotant chez la cinéaste un sens de l’engagement toujours intact. «The Mies van der Rohes» a le mérite d’un sujet en grande partie inédit et d’un traitement particulier. Il est à l’affiche depuis le 16.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«The Mies van der Rohes» Réalisatrice: Sabine Gisiger

Documentaire (CH, 90’)

«Les Déguns 2», à l’assaut du rap

Vous vous rap-peliez d’eux? PATHÉFILMS

On avait quelque peu oublié le premier volet de ces «Déguns», ces deux Marseillais issus de YouTube qui s’étaient lancés à la conquête du grand écran en 2018. Voici la suite. Cette fois, après avoir tenté de conquérir l’univers de la téléréalité, les deux comparses se lancent à l’assaut de celui du rap. Essayant de digérer les codes des petits écrans, le film, cosigné comme le premier par Cyrille Droux et Claude Zidi Jr., parvient à nous arracher quelques sourires après une réplique drôle de Karim ou Nono. Le reste est très laborieux et capitalise sur une énergie un rien hystérique qui emprunte elle aussi aux tics de la téléréalité.

Mais on se demande surtout pourquoi ce produit in fine très régional (il se déroule à Marseille et revendique sa territorialité) parvient sur nos écrans alors que d’excellents films français, davantage profilés auteur, ne traversent pas la frontière. Éternel constat qui ne change guère au fil des années.

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Les Déguns 2» Réalisateurs: Cyrille Droux et Claude Zidi Jr.

Avec Karim Jebli, Nordine Salhi

Comédie (FRA., 88’)

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.