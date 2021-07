Sorties cinéma – Quels films aller voir cette semaine? Benoît Poelvoorde déjanté dans «Profession du père». Des accouchements à la française, «C’est la vie», ou à la japonaise, «True Mothers». Et de gentils films pour enfants… encore heureux qu’il y a «The Suicide Squad»! Cécile Lecoultre , Pascal Gavillet

«The Suicide Squad» se shoote à l’autodérision

Harley Quinn (Margot Robbie) mène une belle bande de voyous mais y ajoute cet humour noir qui manquait cruelllement il y a 5 ans, dans «Suicide Squad). JESSICA MIGLIO / DR

Repimpée par un gros shoot d’humour noir, la Task Force X reprend du service. Il y a 5 ans, «Suicide Squad», le film DC censé concurrencer les Avengers de Marvel, prenait un gadin. Après plusieurs changements d’équipe, James Gunn, réalisateur des «Gardiens de la galaxie», juste viré par la Warner Bros., reprend alors le projet… à condition que cela ne soit pas une suite mais «The», le seul et unique «The Suicide Squad».

Entretemps, «Les Gardiens de la galaxie» a triomphé et son auteur été réengagé avec les pleins pouvoirs. Le facétieux réalisateur va en profiter pour faire exactement ce qu’il veut, injecter de l’humour trash là où il n’y avait que de la violente arrogance. Margot Robbie, star obstinée, le suit en Harley Quinn inspirée.

Cette comédienne d’ailleurs, 31 ans, ne rentre pas dans le moule des jolies plantes. En 2013, l’Australienne décroche l’attention de Martin Scorsese qui la filme en remarquable bombasse dans «Le loup de Wall Street». Si le premier «Suicide Squad» a été taxé de «navet radioactif», l’actrice du Queensland accumule les performances chez Quentin Tarantino, Damien Chazelle etc.

Son arme secrète? Se moquer de sa plastique de poupée Barbie – la blonde, 31 ans, a d’ailleurs produit une parodie sur la question. Et il en faut du culot pour aller semer du rififi dans «The Suicide Squad».

Le réalisateur James Gunn colle à la BD originale de John Ostrander, infestée de super méchants de seconde zone plus ou moins ratés. Largués sur l’ile junglesque de Corto Maltese, Harley Quinn, Captain Boomerang, King Shark et autres voyous doivent dérouiller des sales et affreux encore pire qu’eux pour avancer vers la rédemption. Artillerie lourde mais gros rires assurés: un film de super héros qui en appelle au rat Ratatouille, ça mérite.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«The Suicide Squad» Afficher plus Réalisateur: James Gunn

Avec Margot Robbie, Viola Davis, Idris Elba

Super héros (USA, 132’)

«Profession du père» adapte Sorj Chalandon

Benoît Poelvoorde réussit une nouvelle composition de père à la fois fascinant et inquiétant en incarnant le paternel abusif du romancier Sorj Chalandon sous la caméra de Jean-Pierre Améris. DR

De tous les films de Jean-Pierre Améris, «Profession du père» est sans hésiter l’un des plus personnels, alors qu’il s’agit d’une adaptation. Paradoxe? Non, plutôt rencontre entre un cinéaste et un roman écrit par un tiers, Sorj Chalandon.

On y sent une empathie et une douleur, celle ressentie par cet enfant qui ne sait nommer la pathologie de son père. Car le paternel déraille. Méchamment. Et fait même peur dans ses délires, ses emportements, sa folie qui le fait passer de la mégalomanie exaltée à une violence incontrôlée.

Poelvoorde, dans ce rôle excessif et borderline, excelle. Parce qu’il est parfaitement dirigé, n’en fait ni trop ni trop peu (alors que le danger était présent). Dans la démesure et l’excès mesuré, il se rapproche d’ailleurs d’un Gassman.

Mais la réussite s’explique aussi par le point de vue adopté par Améris, qui raconte ce récit à hauteur d’enfant, et fait siens les souvenirs véhiculés par la narration. En résulte un film puissant, inquiétant par instants, détendu à d’autres.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Profession du père» Afficher plus Réalisateur: Jean-Pierre Améris

Avec Benoît Poelvoorde, Audrey Dana, Jules Lefebvre

Drame (France, 105’)

«C’est la vie» jongle avec les clichés avec humour

Le temps d’une nuit, Dominique (Josiane Balasko) passe sa dernière journée de sage-femme à aider 5 femmes dans «C’est la vie». DR

Une nuit à la mat’? De quoi accoucher d’une comédie sympa? Vous rigolez? A priori, la proposition pourrait paraître fort ambitieuse au niveau du cinéma français. Pourtant, «C’est la vie» tient à peu près la distance.

Cinq femmes accouchent la même nuit dans la maternité où Dominique achève sa carrière de sage-femme. C’est Josiane Balasko qui l’interprète en experte des ronchonneuses qui finissent par s’adoucir. En face de cette soignante à la patience et la sagesse inouïes, plastronne un jeune chef gynéco. Là encore, la caricature s’estompe, ce personnage étant joué par le doux Nicolas Maury qui donne à son gynéco intransigeant des nuances bienvenues.

Le réalisateur Julien Rambaldi déjoue ainsi les clichés en rebondissant d’une chambre à l’autre, la politicienne qui négocie jusqu’à la dernière contraction, la célibataire autonome, la parturiente lesbienne etc. Contre toute attente, le charme opère. C’est la vie, quoi. Tout à fait supportable, et plus si affinités.

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«C’est la vie» Afficher plus Réalisateur: Julien Rambaldi

Avec Josiane Balasko, Nicolas Maury

Comédie (Fr. 103’)

«True Mothers» entre poésie et documentaire

Quand revient la mère biologique d’un garçonnet adopté six ans auparavant surgissent les questions et les responsabilités. DR

Dans le drame «True Mothers», Satoko et son mari ont adopté Asato, 6 ans. Leur sérénité se brise quand ressurgit Hikari, la mère biologique qui n’avait alors que 14 ans. La réalisatrice japonaise Naomi Kawase oscille entre le documentaire réaliste, le look arty en flash-back savants et images poétiques pour nouer ce drame esthétisant invité dans les festivals de Cannes à Fribourg. Fastidieux.

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«True Mothers» Afficher plus Réalisatrice: Naomi Kawase

Avec Arata Iura, Hiromi Nagasaku

Drame (Jap., 140’)

«Secret et guérisseurs», plongée dans un univers magnétisant

Les rebouteux, faiseurs de secret et autres magnétiseurs pullulent en Argovie comme dans les cantons de Fribourg, Vaud et du Jura. DR

En Appenzell Rhodes-Intérieures, il y a plus de guérisseurs que de médecins de famille. Avec «Secret et guérisseurs», réalisé en 2019, le documentariste Thomas Karrer plonge dans cette tradition qui se retrouve notamment dans les cantons de Vaud, Fribourg, du Jura.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Secret et guérisseurs» Afficher plus Réalisateur: Thomas Karrer

Documentaire (CH, 87’)

«Jungle Cruise» s’inspire d’une attraction Disney

Sur un air d’Humphrey Bogaert avec Lauren Bacall ou avec Katharine Hepburn, Dwayne Johnson et Emily Blunt dans une attraction de parc Disney. DR

Le réalisateur Jaume Collet-Serra, revenu du film d’horreur, s’inspire ici d’une attraction Disney. Soit l’expédition amazonienne d’un capitaine costaud (Dwayne Johnson) et d’une exploratrice délurée (Emily Blunt).

Forte impression de déjà-vu malgré les moyens déployés, et pas seulement par un look qui revendique clairement l’alchimie déployée par Lauren Bacall et Humphrey Bogart dans le légendaire «Port de l’angoisse», ou dans le non moins mythique «African Queen» avec cette fois Katharine Hepburn, mais par un rythme de film d’action comique avec les éternels gags à l’efficacité confirmée, voir Indiana Jones et consorts.

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Jungle Cruise» Afficher plus Réalisateur: Jaume Collet-Serra

Avec Emily Blunt, Dwayne Johnson

Film familial (USA, 122’)

«Spirit: l’indomptable», déclinaison d’une série Netflix

La jeune Lucky Prescott et son étalon sauvage Spirit dans l’Ouest américain au 19e s. CNS photo/Universal

Dérivée de la série Netflix, cette histoire d’amitié entre une gamine et un étalon dans les grands espaces américains au 19e s. fleure bon le western féministe et les écuries sans crottin. Sur une thématique similaire, mieux vaut revoir «Calamity», de Rémi Chayé, voire «Yakari» de Derib, bref à l’Ouest, rien de nouveau.

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Spirit: l’indomptable» Afficher plus Réalisateurs: Elaine Bogan et Ennio Torresan Jr.

Animation (USA, 89’)

