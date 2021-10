Sorties cinéma – Quels films aller voir cette semaine? Entre un drame en milieu militaire, un documentaire sur A-Ha, un déchirant face à face père-fils et un peu de romance côté Gaza, vous aurez le choix. Pascal Gavillet

«Mon légionnaire»

Camille Cottin et Louis Garrel, l’amour à la guerre.

Hommes et femmes séparés, les premiers au sein de l’armée, plus précisément de la Légion étrangère, et parfois sur le front de guerre, les secondes dans leur attente, seules dans leur quotidien, dans une base arrière conçue pour les familles. Deux manières de lutter, mais une seule réalité pour des retrouvailles sporadiques. De «Mon légionnaire», on appréciera la peinture de destins parallèles, de tragédies qui s’insinuent, se font face puis divergent. Le film est souvent fascinant de ce point de vue-là, tout en sachant préserver une part de mystère.

On aimera aussi cette prestance poussant les personnages, et en particulier les hommes, Louis Garrel, Alexander Kuznetsov, à se dépasser, à incarner l’autre dans leur corps, sculptés sous l’uniforme, identifiables jusque dans leur vocabulaire militaire. Il y a une ferveur à dépeindre, de la part de la cinéaste Rachel Lang, qui est également lieutenant réserviste, cette réalité ritualisée, à l’extirper de la simple logique guerrière auquel le cinéma souvent la rattache. Les clins d’oeil (volontaires ou pas?) à «Beau travail» de Claire Denis sont en revanche moins utiles au début et à la fin. Sans que cela ne gêne, soyons justes!

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Nowhere Special»

Ce gosse aime son père et le couve du regard, sans encore savoir qu’il va le perdre. Bouleversant!

Difficile de résister au regard de cet enfant de quatre ans qui réalise tout à coup que son père va partir, qu’il ne le reverra jamais et qu’il devra grandir sans lui, dans l’ombre de son souvenir. Déchirant et sensible, ce nouveau film d’Uberto Pasolini repose sur deux personnages unis par un amour qu’aucune image ne mettra en doute. John élève seul son fils de quatre ans, Michael. Il l’accompagne tous les jours au parc, puis part laver des carreaux.

Au fond de lui, John sait ce qui va lui arriver. Les médecins ont été formels, il n’a plus que quelques mois à vivre. Quelques mois qu’il consacre à trouver une famille d’accueil pour que son fils puisse vivre heureux. Quelques mois pour lui faire comprendre. «Nowhere Special» est un film d’adieu et de séparation. Chaque geste quotidien, chaque attention y devient cruciale parce qu’on sait pertinemment que ce pourrait être la dernière. Pour James Norton, l’un de ses rôles les plus forts. Un film beau à pleurer.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«A-Ha the Movie»

Morten, le chanteur du groupe, au temps de leur gloire.

Ce documentaire sur A-Ha, formellement classique dans sa façon d’aborder la chronologie du groupe norvégien, même si la narration se fait au présent, via les témoignages du trio depuis leur tournée actuelle, a été remarqué au festival de Tribeca. Signé par Thomas Robsahm et Aslaug Holm, ce film plein de respect mais sans condescendance, davantage destiné aux fans qu’aux mélomanes, nous apprend deux choses. D’abord que la genèse du tube planétaire «Take on Me» a commencé comme un échec. Et que le groupe a dû revoir sa copie avant que les ventes ne décollent et que le hit conquiert les charts du monde entier.

Autre fait notable, les trois membres du groupe ne s’entendent pas du tout. Leurs divergences, notamment artistiques, font qu’ils ne se voient ni ne se parlent jamais en dehors des concerts et des sessions d’enregistrement. Sans parler d’hostilité, on sent nettement dans les images que Morten et ses deux «comparses» sont totalement indifférents les uns aux autres. Une approche juste pour un film appréciable, qu’on aime ou non A-Ha.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Gaza mon amour»

Les deux héros de «Gaza mon amour».

Issa a soixante ans et vit seul. Un jour de pêche, il découvre une statue du dieu Apollon dans ses filets, ce qui nous rappelle indirectement un récent documentaire de Nicolas Wadimoff. Cette statue, il décide de la cacher chez lui. Sans savoir que c’est parfaitement illégal et que tout cela pourrait lui apporter de sacrés ennuis. En parallèle, il éprouve un amour secret pour Siham, qui travaille comme couturière dans un marché. Et décide de la demander en mariage sans oser le faire.

Ces deux histoires se déroulent en parallèle dans un récit relativement classique et plutôt grave. Il faut d’ailleurs l’humour inattendu des frères Nasser (Arab et Tarzan) pour secouer un film qui serait sans cela très vite rasoir parce que trop sérieux. Un humour qu’ils tentent d’insuffler à leurs comédiens, dont les personnages parviennent enfin à se détendre dans la dernière partie du film. «Gaza mon amour» tente ainsi de prendre le contrepied d’un cinéma palestinien sclérosé par la gravité et les drames. Le film s’en affranchit, sans que la réalité de Gaza en soit totalement occultée. Assez drôle, plutôt réussi mais pas essentiel.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

