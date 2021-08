Sorties cinéma – Quels films aller voir cette semaine? Des histoires de famille, chez les Innus dans «Kuessipan», en Suisse dans «Ma fabuleuse Wanda», ou en France dans «C’est quoi ce papy?!» et autres superhéros comme «Beckett» ou «Free Guy». Cécile Lecoultre , Pascal Gavillet

«Beckett», un polar d’auteur

John David Washington s’avère aussi doué que son père Denzel, et pour le moins aussi ambitieux, portant ici «Beckett» dans quasi tous les plans. DR

C’est l’histoire d’un homme pris dans les rets d’une machination infernale qui va le broyer. Résumé ainsi en une ligne, «Beckett» ressemble à moult autres films du genre, polars machiavéliques, suspenses haletants, récits d’espionnage à tiroirs que le cinéma, et parfois la télévision, a pu fournir depuis de longues années. Cela va des scénarios d’Hitchcock à ceux, encore plus raffinés, de Joseph L. Mankiewicz, de certains James Bond à tous les épisodes de la série «24 heures chrono».

Sauf qu’ici, le film ne démarre pas comme un polar, mais presque comme un film de vacances inoffensif, autour de personnages venus se reposer quelques jours en Grèce. La force narrative du projet provient du fait que le spectateur n’en sait jamais plus que la victime, Beckett. Le film repose donc sur son unique point de vue de victime endossant les mésaventures les plus rocambolesques. Car dans ce genre de films, la vraisemblance à tout prix importe au fond très peu. Au bas mot, le héros aurait de quoi mourir tous les quarts d’heure, il passe son temps à triompher des pièges et des embuscades qu’on lui tend, ou à se faire trahir successivement dans un crescendo qui peut passer pour de l’exagération. Mais il faut aussi comprendre que le moteur du cinéma d’action, c’est l’action. Donc les rebondissements.

Après, la mise en scène de l’Italien Ferdinando Cito Filomarino n’a rien d’extrêmement inventive. On devine qu’il se contente d’exécuter un script et d’obéir à une production ramifiée (on y retrouve le nom du réalisateur Luca Guadagnino, auteur de «Call Me by Your Name»), dirigeant sans trop de difficulté un casting qu’on suppose relativement docile. Aux côtés du précité Washington, héros récent chez Christopher Nolan, on retrouve Alicia Vikander et Vicky Krieps, de nombreuses cascades et un rythme suffisamment soutenu pour tenir la durée.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Beckett» Afficher plus Réalisateur: Ferdinando Cito Filomarino

Avec John David Washington, Alicia Vikander

Thriller (USA, 108’), , dès ve 13 août

«Ma fabuleuse Wanda» chavire dans le lac de Zurich

Portrait de famille dans «Ma fabuleuse Wanda» avec la fabuleuse Marthe Keller. DR

Réunis pour l’anniversaire du patriarche au bord du lac de Zurich, la riche famille Gloor règle ses comptes. Les enfants se jalousent, la mère (Marthe Keller) rumine son mal-être, l’aïeul handicapé négocie des faveurs sexuelles avec Wanda, l’assistante polonaise qui se retrouve enceinte. Moins sombre que le Danois «Festen» dans sa manière d’accepter que l’argent soit le moteur de toutes les négociations sociales, le tableau de famille se voudrait âpre. Au final, la réalisatrice Bettina Oberli préfère la bonne vieille neutralité suisse et n’épargne personne tout en excusant chacun.

«Ma fabuleuse Wanda» Afficher plus Réalisatrice: Bettina Oberli

Avec Agnieszka Grochowska, André Jung, Marthe Keller

Drame (CH, 110’)

«Kuessipan», la vie au Québec

«Kuessipan» vibre entre l’anglais, le franco-québécois, l’innu… une tour de Babel culturelle où trouver son identité reste difficile. Ici, Sharon Fontaine-Ishpatao et Yamie Grégoire. © trigon-film.org

La réalisatrice Myriam Verreault et la romancière Naomi Fontaine, l’une Québécoise, l’autre Inuite, se sont associées pour témoigner au plus près du quotidien de la communauté d’Uashat. Dans cette enclave de la ville de Sept-Îles, bordant une petite baie du fleuve Saint-Laurent, les ethnies cohabitent sans trop encore se mélanger. Deux amies y grandissent, Mikuan dans une famille aimante, Shaniss dans un environnement déjà disloqué.

Une précision ici. Il faut prendre garde de ne pas confondre les Innus et les Inuits. Dans les années 1980, les Innus ont eux-mêmes exprimé leur préférence pour le terme Innu, un mot qui signifie une personne, dans leur langue. Ils ont aussi commencé à utiliser publiquement le mot innu Ntisinan (Nitissinan) pour désigner leur territoire traditionnel. Malgré leur apparente similitude, il n’existe aucun lien entre les mots Innu et Inuit, ces derniers n’étant pas des Indiens des Premières Nations.

Au-delà, dans «Kuessipan», l’amitié de Mikuan et Shaniss se craquelle quand leurs amours se mêlent à la fraîcheur de leurs 17 ans. Mikuan, forte et indépendante, rêve d’étudier au loin, n’hésite pas à questionner les garçons sur leurs réelles intentions, fait fi de tout romantisme. Shaniss se retrouve très vite embarquée avec un fiancé brutal qui la cogne. Les maternités successives ne l’effraient pas, la jeune femme y voyant la perpétuité de son peuple. À ces crises intimes s’ajoutent des réalités sociales brutales. Ainsi des groupes industriels prêts à poser des milliards de dollars pour s’approprier les ressources naturelles des réserves indigènes.

Les auteures, qui se sont immergées durant plusieurs années dans cette communauté complexe, ne posent pas de jugement mais questionnent sans relâche les maigres opportunités laissées aux jeunes générations. L’une et l’autre insistent sur la nécessité de passer leur savoir et d’échapper aux clichés souvent générés par ce type de situation. «J’étais motivée, indique la romancière Naomi Fontaine, par le désir de m’éloigner des images généralement véhiculées à Uashat, celles du désœuvrement et de la perte d’identité.» Et de donner l’explication du titre: «Kuessipan signifie d’abord «à toi», «à eux», à ceux dont je parle, pour exister en dehors des préjugés.»

La maladresse de la mise en scène, parfois relâchée en longs plans séquences, brouillonne même dans ses intentions de réalisme, se trouve aussitôt excusée par la sincérité viscérale qui se dégage du récit. Entre fiction et documentaire, interprété par des comédiens amateurs et professionnels dans une langue hybride où le dialecte innu bruisse avec les «fuck» anglais et les expressions québécoises, l’ensemble finit par incruster son humanisme. Et «la fille avec le ventre rond» danse longtemps dans la mémoire.

«Kuessipan» Afficher plus Réalisatrice: Myriam Verreault

Avec Sharon Fontaine-Ishpatao, Yamie Grégoire

Chronique (Québec, 117’)

«C’est quoi ce papy?!», de la daube qualité française

Patrick Chesnais dans la galère de «C’est quoi ce papy?!» DR

Conclusion de la trilogie «C’est quoi cette famille?!» (2016) et «C’est quoi cette mamie?!», cette affaire de tribu reconstituée est toujours imbibée d’humour bourrin. L’enquiquinante Aurore (Chantal Ladesou) et les siens se déplacent en campagne, chez un vieux baba rescapé de Mai 68, leur ancêtre. Patrick Chesnais se charge de ronchonner avec pétulance et de rendre chèvre ces Parisiens. En comparaison, les Tuche et les Bidochon, c’est du Godard.

«C’est quoi ce papy?!» Afficher plus Réalisateur: Gabriel Julien-Laferrière

Avec Chantal Ladesou, Patrick Chesnais

Comédie (Fr., 103’)

«French Exit», fausse sortie pour Michelle Pfeiffer

Michelle Pfeiffer à côté de ses escarpins dans «French Exit». DR

Frances, alias Michelle Pfeiffer, a dilapidé tout son héritage et décide de vivre dans un appartement parisien avec son fils. La comédienne est à côté de la plaque dans cette interprétation qui se veut ironique mais ne parvient qu’à se rendre méprisable. Insupportable.

«French Exit» Afficher plus Réalisateur: Azazel Jacobs

Avec Michelle Pfeiffer, Lucas Hedges

Drame (USA, 118’)

«Free Guy», exercice virtuel

Ryan Reynolds égaré dans un pays virtuel, «Free Guy». DR

Un individu réel (Ryan Reynolds) est projeté dans un monde virtuel où il découvre l’amour mais aussi que tout est faux. Une parodie enlevée à 120 à l’heure et bourrée de références à «Star Wars» ou Marvel. Extrêmement divertissant, avec rebondissements à la clé.

«Free Guy» Afficher plus Réalisateur: Shawn Levy

Avec Ryan Reynolds, Jodie Comer

Fantastique (États-Unis, 115’)

