Sorties cinéma – Quels films aller voir cette semaine? Amours saphiques avec Bellucci et Bouquet qui se bécotent dans «Les fantasmes», amantes moins rigolotes dans «Deux», sales gosses jouant les «Big Boss» ou ratant le train dans «Attention au départ»… toutes les familles sont dans la nature! Cécile Lecoultre

«Les fantasmes» radiographie le désir pour rire

Karin Viard, déjà vue chez Foenkinos dans le registre dramatique de «Jalouse», se marre franchement dans «Les fantasmes» en bourgeoise exhibitionniste. DR

Dans le travail de David Foenkinos flotte toujours une légère délicatesse qui selon les humeurs, passera pour de la mièvrerie ou de la pudeur. En six tableaux, «Les fantasmes» déboutonne l’imaginaire d’un obsédé textuel plus que d’un cinéaste érotomane. Et l’humour le rhabille aussi vite que les situations s’effeuillent.

Découpé avec une précision scientifique, la suite de sketches aligne exhibitionnisme, jeux de couples, sorophilie, abstinence etc. Radiographie du désir? Mieux vaut à un manuel exhaustif prendre cet essai comme une partie de rires en l’air.

Le plaisir vient d’ailleurs, de dialogues spirituels et vifs, d’une mise en scène qui ne traîne pas et surtout de ces comédiens qui se prêtent à ce strip-tease des âmes et des corps avec une piquante dérision.

Et par moments, David Foenkinos semble toucher au septième ciel, quand il mate Denis Podalydès qui rêve, se croit même à la Comédie-Française, quand il dévisage Carole Bouquet la jouer «Trop belle pour toi» dans les yeux de la divine Monica Bellucci.

Mais l’ensemble reste sage, voire pépère, dans son exposé plus sociologique que délirant. A l’image sans doute de Karin Viard et Jean-Paul Rouve, couple de «Bidochons cochons» qui fouette la sexualité conjugale par caméra interposée et qui renvoie à l’âge du minitel rose.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Les fantasmes» Afficher plus Réalisateurs: Stéphane Foenkinos et David Foenkinos

Avec Karin Viard, Jean-Paul Rouve

Erotisme plan plan (Fr., 97’)

«Attention au départ», l’humour reste à quai

Des têtes à claques, des adultes aussi bêtes… «Attention au départ» rate le coche. DR

Un grand-père tête en l’air et un papa poule mettent la bande de moutards dont ils ont la garde dans le train mais ratent le départ. De là, le tandem a 1h30 pour rattraper le convoi sans que les mères des bambins ne s’aperçoivent de leur bourde. Des gosses exaspérants, des adultes qui le deviennent très vite et des gags à ruminer comme les vaches regardent passer les trains. Même André Dussollier s’égare.

Note: ° •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Attention au départ» Afficher plus Réalisateur: Benjamin Euvrard

Avec André Dussollier, Jérôme Commandeur

Comédie (Fr., 93’)

«Apples», éplucher la mémoire

Dans «Apples», une pandémie provoque une amnésie généralisée. Il faut que chacun réinvente ses souvenirs, les filme et les utilise pour reconstruire une identité. DR

«Ne sommes-nous pas simplement la somme de toutes les choses que nous n’oublions pas?» Sur cette question existentielle, le Grec Christos Nikou phosphore avec une gravité burlesque irrésistible. Son héros, victime d’une pandémie qui rend amnésique, suit un plan de réinsertion sociale. Photographiant chaque détail du quotidien, ce dingue de pommes épluche sa nouvelle identité. Premier film mémorable.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Apples» Afficher plus Réalisateur: Christos Nikou

Avec Aris Servetalis, Sofia Georgovassili

Drame burlesque (Grèce, 90’)

«Berlin Alexanderplatz», feuilleton berlinois

Une nouvelle version, moderne mais classique, du roman d’Alfred Döblin, qui plonge dans la faune interlope berlinoise contemporaine. DR

Relecture du classique d’Alfred Döblin (1929), filmé en série par R. W. Fassbinder en 1979, ce film fleuve salué (ou boudé) pour son académisme prend plus de trois heures pour suivre un jeune immigré guinéen dans les bas-fonds du Berlin d’aujourd’hui.

«Berlin Alexanderplatz» Afficher plus Réalisateur: Burhan Qurbani

Avec Welket Bungué, Jella Haase

Film fleuve (All., 183’)

«Deux», amours saphiques au troisième âge

Martine Chevallier en amoureuse de Barbara Sukowa: un duel de géantes dans «Deux». DR

Huis clos saphique au troisième âge… le sujet, rarement traité, est sublimé par la géante du cinéma allemand Barbara Sukowa et Martine Chevallier, son égale dans le théâtre français. Poème pulsionnel et mélo chaotique, ce premier film vibre avec des accents désespérés qui dissipent quelques maladresses. L’emballage fantastique finit de séduire.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Deux» Afficher plus Réalisateur: Filippo Meneghetti

Avec Barbara Sukowa, Martine Chevallier

Drame (Ita., 92’)

«Rouge», chronique sociale

Zita Hanrot et Sami Bouajila dans «Rouge». DR

Le réalisateur Farid Bentoumi allie plusieurs thématiques, dénonciation d’industriels sans scrupule, luttes syndicales en zone sinistrée par le chômage, conflit entre sexes, générations, cultures… Par chance, décanté dans la trajectoire d’une infirmière et de son père, interprété par deux acteurs formidables, Zita Hanrot et Sami Bouajila, ce qui aurait pu tenir du brouet didactique pesant reste fluide.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Rouge» Afficher plus Réalisateur: Farid Bentoumi

Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila

Chronique (Fr., 88’)

«Baby Boss 2: Une affaire de famille» capitalise

Les marmots restent de fins businessmen dans « Baby Boss 2: Une affaire de famille ». DR

Les marmots Tim et Tom ont grandi mais, grâce à une potion, retombent en petite enfance. Ça tombe bien, les frangins doivent déjouer les plans d’un diabolique businessman. Un retour sur investissement efficace, bien roulé mais peu enthousiasmant.

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Baby Boss 2: Une affaire de famille» Afficher plus Réalisateur: Tom McGrath

Dessin animé (États-Unis, 107’)

