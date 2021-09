Sorties cinéma – Quels films aller voir en salles cette semaine? Se creuser les méninges avec «Cinq nouvelles du cerveau», râler avec «Tout nous sourit», applaudir «Un triomphe», etc. Cécile Lecoultre , Florence Millioud-Henriques , Pascal Gavillet

«Cinq nouvelles du cerveau», paradoxes et évidences

Le Vaudois Jean-Stéphane Bron se passionne pour le cerveau dans les champs infinis de ses possibilités. DR

Les films de Jean-Stéphane Bron ne sont jamais des documentaires ordinaires. Encore moins des reportages. Imaginons le thème de l’intelligence artificielle traité dans un film de commande télévisuel. On aurait des témoignages, une voix off explicative, des plages de respiration, mais rien de très personnel. «Cinq nouvelles du cerveau» fournit un parfait contre-exemple.

Les cinq segments y sont reliés par un fil rouge narratif discret mais évident, et le regard de Bron ne cesse de transparaître, face à chaque intervenant, au cœur de chaque situation. De la même manière, le film exclut tout dogmatisme. Il ne cherche ni à enseigner ni à donner des leçons. Le travail du cinéaste, dans son assiduité à recueillir témoignages et souvent à en être le premier spectateur, est à la fois immersif et discret.

La fluidité de l’ensemble traduit la démarche d’un auteur et une sensibilité artistique, ce qui peut paraître paradoxal pour un documentaire scientifique. C’est pourtant bien dans cette antinomie que le film trouve sa source et son sens. Il est troublant parce qu’il ne répond pas à toutes nos questions. Et limpide parce qu’il sait admettre des évidences pourtant souvent fort étranges. Réjouissant.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Cinq nouvelles du cerveau» Afficher plus Réalisateur: Jean-Stéphane Bron

Documentaire (CH, 105’)

«Un triomphe», c’était écrit

Étienne (Kad Merad) convainc des détenus de se rallier autour du théâtre de Samuel Beckett. DR

En perte de vitesse, un comédien accepte de travailler avec des détenus autour d’un projet social. Chambré à ses débuts, Étienne finit par susciter parmi les prisonniers un réel enthousiasme pour «En attendant Godot», de Samuel Beckett. Jusqu’à la première, où sa troupe se fait la malle… Une forte impression de déjà-vu flotte sur cette chronique carcérale basée sur une histoire authentique. Mais la justesse des comédiens, le lyrisme de Kad Merad dans la séquence finale et la sincérité générale évitent que les bons sentiments ne plombent l’ensemble. Pour l’anecdote, Samuel Beckett avait jugé à l’époque que sa pièce n’aurait pas pu connaître plus belle aventure!

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Un triomphe» Afficher plus Réalisateur: Emmanuel Courcol

Avec Kad Merad, David Ayala

Chronique (Fr., 106’)

«Tout nous sourit»? Pas vraiment

Autour de Guy Marchand se réunit une famille recomposée à travers les générations. Belle idée, petit film. DR

Audrey et Jérôme, divorcés à l’amiable, se retrouvent dans leur maison de campagne avec leurs amants et leurs trois enfants. Une fois le choc passé, les uns et les autres essaient de s’accommoder de cet agenda inédit. Les nouvelles tribus recomposées n’empêchent pas les vieilles bisbilles de remonter et, très vite, les rancœurs pointent. Pourtant, chacun veut croire à l’utopie du bonheur autour de l’aïeul, poète lauréat en devenir. Tout ici repose sur les acteurs, mais voilà… Elsa Zylberstein sautille beaucoup, Stéphane De Groodt maugrée en silence, Guy Marchand joue les vieux ronchons. Bref, à l’instar des participants de cette réunion de famille, chacun voudrait être ailleurs.

Note: ° •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Tout nous sourit» Afficher plus Réalisatrice: Mélissa Drigeard

Avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt

Comédie (Fr., 101’)

«After – chapitre 3», et ça continue

Tessa et Hardin, une carte postale amoureuse entre bluette gnangnan et passion torride. DR

Poursuite du phénomène «After» qui sort en salle et simultanément sur Amazon Prime Video. Pour mémoire, cette «love story» assez torride est née de l’imagination d’une blogueuse américaine, a débordé sur Wattpad, ce réseau d’autoédition, avant de passer best-seller de papier et d’être adapté sur grand écran. Tessa et Hardin, étudiants à l’université, tombent amoureux suite à un pari de potaches. Du formaté «Young Adults», soit à la fois très cul et très fleur bleue pour émoustiller sans choquer.

Note: ° •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«After – chapitre 3» Afficher plus Réalisatrice: Castille Landon

Avec Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin

Love story (États-Unis, 99’)

«Careless Crime», un film à tiroirs iranien

Le cinéma et la réalité bataillent dans «Careless Crime». DR

«Careless Crime» déplie son scénario comme un origami, selon un schéma qui parfois échappe ou, du moins, protège son message de crainte de la censure. Plusieurs dimensions s’y entrechoquent, partant d’un drame authentique en 1978, quand des opposants au régime du shah incendièrent un cinéma pour s’opposer à la culture occidentale et brûlant vifs 400 spectateurs. Dans l’Iran d’aujourd’hui, quatre individus décident à leur tour de brûler un cinéma. Fiction et réalité s’entrelacent ici dans un jeu métaphorique qui a séduit plusieurs festivals internationaux.

«Careless Crime» Afficher plus Réalisateur: Shahram Mokri

Avec Babak Karimi, Razie Mansori

Drame (Iran, 139’)

«Chien pourri – la vie à Paris», une loufoquerie belge

Farfelue et tendre, la drôle de faune de «Chien pourri». DR

Chien pourri et son pote Chaplapla cabotinent dans le XVIe arrondissement parisien, campant près de la poubelle d’une pizzeria. Pas trop rusés, ces champions de la gaffe retombent toujours sur leurs pattes, ce qui intrigue leurs congénères. Les réalisateurs et scénaristes belges Stéphane Aubier et Vincent Patar, déjà auteurs du jubilatoire «Panique au village», insufflent une douce dinguerie à ces sacs à puces héroïques ciblés sur les tout-petits. La découverte de la tour Eiffel vient en prime pour les touristes en culottes courtes.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Chien pourri – la vie à Paris» Afficher plus Réalisateurs: Davy Durand et Vincent Patar

Dessin animé (Fr., 60’)

«La nuit des rois», le pouvoir de la tradition orale

Tragédie shakespearienne, conte africain, film fantastique… Il était mille fois «La nuit des rois». DR

Empruntant son titre à Shakespeare, le réalisateur franco-ivoirien Philippe Lacôte met en scène un huis clos aux échappatoires fantastiques (et politiques) qui cerne la vie d’un petit délinquant projeté dans la fournaise de la MACA, plus grande prison d’Afrique. Une vie qui tient réellement à un fil, celui que Roman va dérouler, installé sur son piédestal de conteur. La suite est brutale, poignante. Emballant autant que surprenant, un film sur la tradition orale qui offre tout autant de poids aux silences. Audacieux!

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«La nuit des rois» Afficher plus Réalisateur: Philippe Lacôte

Avec Bakary Koné, Steve Tientcheu

Drame (Fr./Côte d’Ivoire, 93’)

«Malignant», de l’horreur en série

Madison cauchemarde mais horreur… ses visions deviennent réalité dans «Malignant». DR

Madison est hantée par des visions cauchemardesques et son calvaire empire quand la brunette comprend que ses pires terreurs débouchent sur des faits réels. Sur un scénario d’Akela Cooper («La Nonne 2»), le réalisateur James Wan s’impose en petit maître du cinéma horrifique après «Saw» et «Conjuring». Un des nombreux films d’épouvante repoussés pour cause de crise sanitaire qui débarque sur les écrans. Une petite vingtaine est attendue en 2021… Ça fait peur!

«Malignant» Afficher plus Réalisateur: James Wan

Avec Annabelle Wallis, Maddie Hasson

Horreur (États-Unis, 112’)

«Nemesis», chambre avec vue

La fin d’une gare zurichoise. Capture d’écran YouTube

Le réalisateur Thomas Imbach a filmé sept ans durant depuis sa fenêtre le tissu urbain zurichois en pleine mutation. Sous ses yeux est détruite une gare ancienne de toute beauté pour faire place à une prison pour requérants et à un centre de police. De la disparition des vestiges architecturaux à la politique sécuritaire, un autre regard sur l’évolution de la société contemporaine.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Nemesis» Afficher plus Réalisateur: Thomas Imbach

Documentaire (CH, 132’)

«This is not a Burial, it’s a Resurrection», des nouvelles du Lesotho

Mantoa, digne mais rebelle, dans «This is not a Burial, it’s a Resurrection». DR

Au Lesotho, royaume enclavé d’Afrique du Sud, l’eau coule en abondance en raison d’un climat humide qui en fait le «château d’eau» de son puissant voisin. Quand Mantoa apprend que son village sera englouti pour construire un barrage, la vieille dame refuse de se résigner à perdre une seconde fois ses morts. D’autant que son petit-fils vient de disparaître dans les mines d’or sud-africaines. L’aïeule galvanise ses concitoyens et les incite à se rebeller. Le jeune réalisateur Lemohang Jeremiah Mosese pose en relève du cinéma africain, après Mati Diop («Atlantique», Sénégal 2019), ou Amjad Abu Alala («You Will Die at 20», Soudan 2019).

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«This is not a Burial, it’s a Resurrection» Afficher plus Réalisateur: Lemohang Jeremiah Mosese

Avec Mary Twala Mhlongo, Jerry Mofo

Drame (Lesotho, 120’)

«Shang-Chi et la légende des dix anneaux», un superhéros très discret

Un héros de la galaxie Marvel moins connu que ses coreligionnaires… DR

Moins connus que leurs collègues, Shang-Chi et le Mandarin ont rejoint la galaxie Marvel dans les années 70. Si le personnage du Mandarin apparaît très furtivement dans «Iron Man 3», le superhéros asiatique aura longtemps piétiné dans les starting-blocks, les studios craignant des controverses autour de leur couleur de peau, voire la censure chinoise pour une vision caricaturale, façon «Péril jaune».

«Shang-Chi et la légende des dix anneaux» Afficher plus Réalisateur: Destin Daniel Cretton

Avec Simu Liu, Awkwafina

Marvel (États-Unis, 132’)

