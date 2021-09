Sorties cinéma – Quels films aller voir en salles cette semaine? Vous n’échapperez pas à «Dune» qui divise, même si Anaïs et les autres se mobilisent. Cécile Lecoultre , Pascal Gavillet

«Dune» prend le temps de maudire l’humanité

Timothée Chalaumet dans «Dune», de Denis Villeneuve. Warner Bros / DR

Pour: «Dune» pourrait se résumer par la quête d’une épice magique, se corser avec les amours d’une ténébreuse guerrière aux yeux myosotis et d’un élu au destin écrit, se suffire de la traîtrise des cupides Harkonnen. Plutôt que de conter fleurette ou cape et d’épée, Denis Villeneuve extrait des dunes des débats plus austères, la nécessité écologique, la sélection génétique. Il change le sexe du planéotologiste désormais incarné par une actrice, détaille les arcanes des sœurs de la communauté Bene Gesserit. Et rend impatient de voir la suite. Cécile Lecoultre

Lire la critique complète: «Dune» écarquille les yeux

Contre: envisager «Dune» comme un documentaire sur sa jeune star, Timothée Chalamet, ou plutôt un essai filmé, ne serait pas la pire des options. Sauf que ce n’est ni celle du réalisateur ni celle des producteurs de l’objet, qui, loin d’avoir une vision, contrairement à un Jodorowsky qui a caressé le projet d’adapter le roman durant des années et qui aurait sans doute eu un regard personnel, cherchent le mainstream à tout prix, la rentabilité, le succès au box-office et si possible des louanges critiques pour couronner le tout. Ils auront sans doute un peu tout cela, ce qui est vraiment désolant. Pascal Gavillet

Note: *** / ° •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Dune» Afficher plus Réalisateur: Denis Villeneuve

Avec Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Zendaya

Saga S. F. (Etats-Unis/Can., 155’)

«Les amours d’Anaïs», pour les beaux yeux d’Anaïs Demoustier

Anaïs envahit «Les amours d’Anaïs»… normal. DR

Anaïs Demoustier, on lui donnerait le bon Dieu sans concessions. Et même lorsqu’elle se trouve en tort. Dans «Les Amours d’Anaïs», elle voltige d’une amourette à la suivante, jusqu’au jour où elle rencontre une écrivaine (Valeria Bruni-Tedeschi). Le trouble est réel, et de l’incessant tourbillon autour de cette joyeuse trentenaire éthérée, on passe à des cadrages presque plus stricts. S’estompe alors le marivaudage sympathique. Tout cela est joli et printanier, sans révolutionner pour autant.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Les amours d’Anaïs» Afficher plus Réalisatrice: Charline Bourgeois-Tacquet

Avec Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi

Comédie romantique (Fr., 98’)

«Vasectomia»

Deux amis d’enfance s’enfoncent dans la paranoïa, c’est «Vasectomia». DR

Lorsque deux amis d’enfance sombrent dans un délire extrémiste, cela donne ce projet. Le pitch plutôt alléchant est né alors que Marc Décosterd, Nyonnais né en 1977, se trouvait à Paris durant les attentats du Bataclan. Evénement qui lui permit de prendre conscience de la naissance de la violence de l’intérieur. «Vasectomia» pousse à son tour à s’interroger, une démarche qu’on a envie d’encourager.

«Vasectomia» Afficher plus Réalisateur: Marc Décosterd

Avec Renaud Berger, Marc Décosterd, Elo Cinquanta, Caroline Althaus

Drame (CH, 142’)

«Gogo», retour à l’école

«Gogo» ou la rentrée des classes d’une nonagénaire kenyanne. DR

A 94 ans, Gogo, veuve aux 22 petits-enfants et 53 arrière-petits-enfants, retourne à l’école. Avec une docilité d’enfant sage, l’ancêtre se moule dans le système kenyan. Pascal Plisson, grand filmeur des marches forcées vers l’école, suit cette délicieuse vieille dame. Sans voix off, sans témoignages extérieurs, juste la vie qui coule entre des doigts usés.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Gogo» Afficher plus Réalisateur: Pascal Plisson

Documentaire (Fr., 87’)

«La Pacifiste», une figure oubliée du féminisme

Gertrud Woker, une féministe et une pacifiste que l’Histoire a éclipsée. DR

Injustement éclipsée dans l’histoire, Gertrud Woker plaida parmi les premières pour les droits des femmes. Structuré en collage, le documentaire assemble les morceaux de mémoire, de son journal intime en rapports scientifiques ou poèmes. Comme la démonstration éclatée d’une personnalité irréductible.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«La Pacifiste» Afficher plus Réalisateurs: Fabian Chiquet, Matthias Affolter

Documentaire (CH, 75’)

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.