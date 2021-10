Sorties cinéma – Quels films aller voir en salles cette semaine? «Le trésor du Petit Nicolas» ou «Pleasure», «Ron» ou «Tout nous sourit»? L’affiche joue le contraste. Cécile Lecoultre

«Illusions perdues», éternelle comédie balzacienne

Lucien (Benjamin Voisin) et Étienne (Vincent Lacoste), deux écrivains qui se transforment en critiques corruptibles dans «Illusions perdues». DR

Honoré de Balzac, par son style très visuel, a beaucoup inspiré les cinéastes. Le Russe S. M. Eisenstein (1898-1948), théoricien et cinéaste, le premier, détailla la grammaire pourvue par le romancier français, sa langue si spirituelle et drôle, ses chassés-croisés entre personnages jamais anodins, son mix entre épopée et théâtre dans le flux d’une éternelle modernité.

Cette perception si ancrée dans le temps et qui pourtant y échappe sans cesse, défie les créateurs ambitieux et seuls ceux qui se montrent assez jean-foutre pour oser malaxer les classiques, arrive à en extraire de nouvelles images. Voir Rivette et «La belle noiseuse», somptueuse ellipse. Voir aussi Demy ou Lelouch, creuser le modèle balzacien dans une œuvre au long cours. Voir aussi pour l’anecdote, les formidables frères cinéastes Brizzi ou Catherine Meurisse s’emparer tout récemment du grand homme pour en faire leur meilleur pote de virées gaillardes en bande dessinée. Belle preuve de cette acuité éternellement contemporaine!

«Plus le livre est beau, moins il a de chances d’être vendu.» Honoré de Balzac dans «Illusions perdues»

À son tour, le réalisateur Xavier Giannoli puise dans le filon de «La Comédie humaine», et plus précisément dans le volet qui lui donna envie de faire du cinéma jadis, «Illusions perdues» ou «Un grand homme de province à Paris». L’intitulé du titre griffe déjà l’ironie de l’intrigue. Lucien Chardon, alias de Rubempré (Benjamin Voisin), jeune poète ambitieux fuit à Paris avec une baronne, désireux de prouver sa valeur. L’écrivain arriviste est snobé par la noblesse locale, se venge bientôt grâce à son ami cynique (Vincent Lacoste) en gagnant sa vie dans les gazettes qui fleurissent. Autour de ces critiques qui monnaient leurs opinions rode toute une faune des demi-mondains, notamment un éditeur influent (Gérard Depardieu), des directeurs de théâtre etc.

«La critique est une brosse qui ne peut pas s’employer sur les étoffes légères, où elle emporterait tout.» Balzac dans «Illusions perdues»

Balzac observe ce journalisme de caniveau avec des gourmandises de coquette: «La critique est une brosse qui ne peut pas s’employer sur les étoffes légères, où elle emporterait tout». La Baronne (Cécile de France) qui obsède le jeune homme a la beauté d’«os de seiche». Les ouvrages qu’un singe mordille dans les rédactions ne sont que marchandises: «Plus le livre est beau, moins il a de chances d’être vendu.»

Xavier Giannoli lui aussi, fait son beurre de ce microcosme, éternel miroir des mœurs. Il n’hésite pas à doper son propos en citant William Randolph Hearst, en rameutant la claque des fake news. Le film piétine dans ses débuts, le réalisateur de «Marguerite» semble se satisfaire d’une reconstitution historique allègre sur son thème de chevet, l’imposture.

Mais ces pavanes défuntes s’électrisent soudain, quand il y injecte le venin si cher à Balzac de la critique sociale. Et comme son guide, le cinéaste ose la cruauté et l’impuissance, le cynisme et la corruption. Ses acteurs se repaissent en finesse, loin de la caricature, alors que le trait satirique dévore l’image. Une ovation spéciale à Jean-François Stévenin dans son dernier rôle, un maître de la claque parisienne justement.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Illusions perdues» Afficher plus Réalisateur: Xavier Giannoli

Avec Benjamin Voisin, Cécile de France

Drame (France, 144’)

«Le trésor du Petit Nicolas», c’est pas chouette

Jean-Paul Rouve remplace Kad Merad, Audrey Lamy Valérie Lemercier, qui s’en tiraient avec les honneurs dans les premières adaptations en longs métrages des aventures du Petit Nicolas. Presque un zéro pointé ici. DR

Les deux premières adaptations du Petit Nicolas réussissaient à matérialiser le délicat parfum d’enfance du texte de Goscinny, des croquis de Sempé. Il y avait du miracle même à donner chair à des dialogues trempés dans une France anachronique et tout à la fois datée, sans trahir l’esprit des créateurs. Le réalisateur Julien Rappeneau a préféré s’inspirer de plusieurs nouvelles pour produire une trame originale, plutôt que de se risquer à aligner des saynètes. Tous les éléments semblent présents et pourtant, l’ensemble ne convainc guère, laborieuse et scolaire évocation de la bande à Nicolas dans une course au trésor fastidieuse. C’est pas chouette.

Note: ° •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Le trésor du Petit Nicolas» Afficher plus Réalisateur: Julien Rappeneau

Avec Ilan Debrabant, Audrey Lamy, Jean-Paul Rouve

Comédie (France, 103’)

«Venom 2», carnage annoncé

«Venom 2» joue sur la séduction du superhéros LGBT avec un charme désarmant, paraît-il. DR

Le gros problème avec le superhéros Venom, c’est comment rendre aimable une créature à la mâchoire dégoulinante. Malgré l’échec critique de sa première sortie et à cause de ses juteuses rentrées au box-office en 2018, les studios Sony récidivent avec l’écurie Marvel. Andy Serkis surtout, remplace Ruben Fleischer à la mise en scène. Ce maître de l’art de la motion picture, incarnation de Gollum dans «Le seigneur des anneaux» ou de Cesar dans «La planète des singes», semble avoir conquis. Ainsi, à voir les premières réactions outre Atlantique, l’acteur réalisateur ravit les amateurs d’un style «bordélique, charmant, rétro». À tester donc.

«Venom 2» Afficher plus Réalisateur: Andy Serkis

Avec Tom Hardy, Woody Harrelson

Fantastique (USA, 97’)

«Pleasure», dans les coulisses du cinéma X

Sofia Kappel s’est impliquée corps et âme dans la construction du personnage de Belly Cherry. DR/Xenix

En sélection officielle du Festival de Cannes 2020, cette plongée sans fard dans les coulisses de l’industrie porno arrive seulement sur les écrans. Ou les tribulations d’une Suédoise de 20 ans à Los Angeles, déterminée à réussir dans le cinéma X. La réalisatrice Ninja Thyberg a impliqué sa recrue Sofia Kappel dans l’écriture du scénario, intégrant à son témoignage de débutante de nombreuses observations obtenues après six ans d’immersion dans ce milieu.

Le cinéaste montre combien le consentement, désormais contractuel sur les plateaux, n’empêche en rien la pression, le harcèlement et la culpabilisation. Le résultat, cru et direct, rend compte d’un milieu patriarcal et oppressif mais aussi des motivations parfois ambiguës de ses acteurs aux prises avec le sexe comme monnaie d’échange. L’expérience donne froid dans le dos par son jusqu’au-boutisme radical, qui dénonce la victimisation des femmes sans pourtant esquiver la complexité de la thématique. À commencer par la propre motivation de la réalisatrice.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Pleasure» Afficher plus Réalisatrice: Ninja Thyberg

Avec Sofia Kappel, Kendra Spade, Dana DeArmond

Chronique (Suède, 109’)

«Tout nous sourit», c’est à pleurer

Stéphane de Groodt et Giovanni Cirfiera dans «Tout nous sourit». Pathé/DR

Audrey et Jérôme partent en week-end de leur côté mais ces quinquas bobos se retrouvent dans la maison de campagne familiale avec leurs amants respectifs. Leurs mômes s’invitent de surcroît, puis la sœur dépressive, les grands-parents enfin ne ratent pas le rendez-vous.

C’est lourdingue d’invraisemblance, même à l’ère des tribus recomposées en pleine période post-coït-covidale. D’autant que les acteurs en rajoutent et crisent dans la caricature. Mention spéciale à Elsa Zylberstein qui sautille beaucoup, Stéphane De Groodt qui maugrée en silence, Guy Marchand qui joue les vieux ronchons. Bref, chacun voudrait être ailleurs.

Note: ° •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Tout nous sourit» Afficher plus Réalisatrice: Melissa Drigeard

Avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt

Comédie (France, 101’)

«Ron débloque», pourquoi pas?

Barney est le seul de sa classe à ne pas posséder de B-Bot, un super robot meilleur ami. Quand son père finit par lui en ramener un de ces bidules d’occasion, le fameux Ron, des aventures incroyables se profilent. Une fine critique sociologique se profile dans cette production Disney d’origine britannique, où les parents accrochés à leurs portables dénient, sous couvert d’écologie domestique, à leurs gamins le plaisir de la robotique…

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Ron débloque» Afficher plus Réalisateurs: Sarah Smith et Jean-Philippe Vine

Dessin animé (USA/GB, 106’)

«L’homme qui a vendu sa peau»

Devenir une œuvre d’art pour circuler librement… l’idée d’un réfugié qui se voit tatouer le dos avec un visa Schengen. DR

La réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania entrechoque le drame des réfugiés avec une expérience de l’artiste belge Wim Delvoye qui use du corps humain comme support de son travail et trouva le dos d’un tatoueur zurichois, Tim Steiner, comme toile. La cinéaste tire la trame d’une satire décapante en posant la question. Et si un artiste offrait à un immigré de devenir lui-même une œuvre? Devenu tableau vivant, Sam le Syrien pourrait ainsi circuler librement de Raqqa en Syrie, au Liban, puis en Belgique où son aimée a été mariée de force. Dans sa chair, il porte la reproduction du visa Schengen… À noter, la participation de Monica Bellucci à ce projet furieusement original qui apporte une touche supplémentaire à une proposition provocante.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«L’homme qui a vendu sa peau» Afficher plus Réalisatrice: Kaouther Ben Hania

Avec Yahya Mahayni, Dea Liane

Drame (Tunisie, 101’)

