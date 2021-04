Sorties cinéma – Quels films voir cette semaine? Un Mads Mikkalsen oscarisé pour «Drunk», une exquise garçonne transgenre dans «Petite fille» et autres curiosités. Cécile Lecoultre , Pascal Gavillet

«Petite fille», exquise cruauté

Sasha rêve d’être une petite fille dans un corps de garçonne. DR

«Mais voyons, c’est impossible, Sasha! Tu ne seras jamais une fille…» Filmée par Sébastien Lifshitz en gros plan, la mère de l’enfant pleure en rappelant ce moment précis où elle a brisé le rêve de son enfant, 7 ans. Ensemble pourtant, la famille soudée se relève pour affronter la différence dans une société qui privilégie la normalité.

Réalisateur venu du monde de l’art contemporain, Sébastien Lifshitz ne cesse de s’interroger sur les mystères identitaires. En 2012, le Français ressuscitait les homosexuels de l’entre-deux-guerres, ces «Invisibles» qui pourtant s’assumaient. Avec «Bambi», il cherchait la femme dans un corps d’homme, puis militait contre l’homophobie et le machisme dans «Les vies de Thérèse». Mais c’est «Adolescentes» l’an dernier, qui lui vaut une reconnaissance plus large, superbe fresque de l’âge tendre. «Petite fille», à la sortie elle aussi perturbée par le Covid-19, suit comme la préhistoire de son travail.

«Petite fille» repose pour beaucoup sur l’extraordinaire témoignage de la mère de Sasha. Alors qu’elle culpabilise, hantée par son désir de fille lors de sa grossesse, cette femme posée saisit vite combien les problèmes vont surgir de l’extérieur. Hors de la bulle familiale, c’est un directeur d’école obtus, une vendeuse qui regarde de travers ce garçon en robe, etc. Là, le délicat touché de Ravel peine à adoucir les mœurs. Pavane pour une enfant défunte… C. LE

«Petite fille» Afficher plus Réalisateur: Sébastien Lifshitz

Avec Sasha

Documentaire (Fr., 2020, 88’)

Note: *** (•= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre)

«Drunk», un oscar jusqu’à la lie

Mads Mikkalsen dans une expérience millésimée avec «Drunk», drôle, pathétique, à voir! DR

L’ivresse peut-elle être un but en soi? Quelque chose vers quoi tendre? Selon les théories d’un psychologue norvégien, Finn Skårderud, qui est surtout habitué à travailler avec l’élite des athlètes représentant son pays aux Jeux olympiques, l’être humain, depuis sa naissance, présenterait un déficit d’alcool dans le sang. Pour le compenser et être heureux, il faudrait donc consommer de l’alcool jusqu’à concurrence d’un taux quotidien minimum de 0,5%.

En d’autres termes, être bourré du matin au soir. Quatre amis, dont Mads Mikkelsen, décident de mettre en pratique cette théorie. Et boivent, boivent, boivent. Loin d’illustrer une réflexion sur l’absurdité de l’humaine condition – comme cette trame comparable à celle de «La grande bouffe» pourrait le laisser entendre – Thomas Vinterberg illustre une expérience qui mine de rien demeure contrôlée de bout en bout.

Il n’y a pas dans «Drunk» cette folie dans la démesure qui chez d’autres s’installerait dès la première séquence. Le film n’en comporte pas moins une part subversive indéniable et une manière d’aller jusqu’au bout de sa logique relativement symptomatique du cinéma de Vinterberg. Avec un immense Mikkelsen. P.G.

«Drunk» Afficher plus Réalisateur: Thomas Vinterberg

Avec Mads Mikkelsen

Tragicomédie (Suède, 2020, 115’).

«Josep», un dessiné sur un «dessineur»

Josep, un héros touchant que le réalisateur dessine en esquisses animées dans la tourmente guerrière du siècle dernier. DR

Ici, le dessin s’anime pour conter un destin de «dessineur» mais ne ressemble en rien aux produits d’animation habituels. Déjà par l’histoire qu’il raconte. Février 1939. Submergé par les Républicains fuyant la dictature de Franco, le gouvernement français édifie des camps de concentration où les hommes parqués, humiliés, crèvent en mangeant les chevaux qui les ont portés. L’épisode, sans doute balayé par l’annonce de la Seconde Guerre mondiale quelques mois plus tard, reste peu connu.

Le réalisateur Aurel le raconte à travers le destin de Josep Bartoli, un dessinateur barcelonais pris entre les anarchistes et les trotskistes, qui se lie d’amitié avec un gendarme du camp. C’est cet aïeul sur son lit de mort qui confie ses souvenirs à son petit-fils. À un budget qui se devine modeste, le réalisateur oppose la force de la créativité, rejoignant avec constance le propos du film. Dessiner pour survivre.

Affamé d’eau, de pain mais surtout de liberté, Bartoli qui crayonne visages tailladés, fils barbelés et corps démembrés, finira par imposer sa vision jusqu’aux murs des musées de New York. Aurel, dans la lignée d’un Tardi en bande dessinée, qui relaie son message avec les moyens du bord, use de plans fixes, d’une animation monastique. Les cauchemars prennent la forme de caricatures, un portrait de femme, Maria sa légitime ou Frida Kahlo son fantasme, devient un horizon. Jusqu’au carnet que s’échangent le fiston et son grand-père dans la pure consolation de la transmission. Cécile Lecoultre

«Josep» Afficher plus Réalisatuer: Aurel

Avec les voix de François Morel, Valérie Lemercier

Animation (Fr., 2021, 80’).

Projection en présence du réalisateur, City Pully, je 29, 18h30, 20h30.

«The Bubble» avant le trépas

«The Bubble» réussit à éviter la caricature entre ses Américains défenseurs d’écologie et ceux reclus dans The Villages autour de la statue de Donald Trump. DR

À The Villages, 155’000 vieux attendent la mort de pied ferme. Illusions. A priori, The Villages tient du Disneyland pour vieux liftés aux idéaux pro-Trump. Mais la cinéaste Valerie Blankenbyl ajoute un supplément d’âme à ce royaume de Floride aux 54 golfs, 70 piscines et milliers de voiturettes.

Son documentaire enregistre les protestations des riverains, nuisance écologique, magouilles immobilières, etc., mais comme le rappelle une des Villagers, citant Bette Davis: «Vieillir, ce n’est pas pour les mauviettes.» Une autre note que les ambulances, ici, coupent la sirène en passant le portail: «Sinon, on n’entendrait que ça!» Tous, au fond, tentent de mourir à peu près dignement. C. LE

«The Bubble» Afficher plus Réalisatrice: Valerie Blackenbyl

Documentaire (CH, Aut., 2021, 92’)

