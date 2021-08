Sorties cinéma – Quels films aller voir en salles cette semaine? Léa Seydoux en reporter de guerre dans «France», un scoop! Une utopie suisse à «Monte Verita», du fantastique avec «Reminiscence» et quelques horreurs avec «Candyman» et «Don’t Breathe 2». Cécile Lecoultre , Pascal Gavillet

«France», l’autopsie du scoop

Léa Seydoux dans «France». 3B Productions

Centré sur la vie d’une journaliste star de la télévision, vedette qui doit sa notoriété à des reportages de guerre qu’elle diffuse ensuite dans son show d’informations, «France» assume d’en faire trop. De dépasser son statut d’œuvre dénonciatrice, de miroir critique de certaines dérives de nos sociétés, ici caricaturées dans un film qui vise justement le trop-plein.

La charge est trop féroce, Léa Seydoux trop maquillée, son comportement trop appuyé là où la nuance serait sans doute mieux vue – les réactions négatives au film à Cannes le prouvent – mais en revanche plus quelconque. Car dans la logique du métrage, l’excès doit fixer la norme et non celle-ci contrôler la fiction.

Notre désarroi mêlé d’admiration face à «France», son accueil au Festival de Cannes en juillet – on a déjà tout du grand film maudit dans ces huées, sifflets exagérés –, dit bien que le film nous dépasse. Que certains ne l’aiment pas, c’est une chose, mais on ne peut s’empêcher d’admettre que Bruno Dumont prouve encore une fois être ce visionnaire dont le cinéma français a besoin.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«France» Afficher plus Réalisateur: Bruno Dumont

Avec Léa Seydoux, Blanche Gardin

Chronique (Fr., 134’)

«Reminiscence», pas sûr de s’en souvenir

Hugh Jackman et Rebecca Ferguson malaxent la mémoire dans «Reminiscence». DR

À Miami naufragée dans un avenir proche, un détective aide les gens à retrouver la mémoire grâce à une machine. Nick (le sémillant Hugh Jackman) tombe fou amoureux d’une cliente, une mystérieuse chanteuse (Rebecca Ferguson à voir bientôt dans «Dune»). Lisa Joy, revenue de la série «Westworld», en tandem avec Jonathan Nolan, scénariste expert des boucles temporelles, promettaient. Las, «Reminiscence» malgré sa joliesse stylée, ne fait pas oublier «Blade Runner».

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Reminiscence» Afficher plus Réalisatrice: Lisa Joy

Avec Hugh Jackman, Rebecca Ferguson

Science-fiction (USA)

«Don’t Breathe 2», à bout de souffle

Stephen Lang dans «Don’t Breathe 2», aveugle à toutes les critiques. DR

Huit après avoir fait sursauter les salles de plaisir avec «Don’t Breath», Norman le vieil aveugle rode toujours dans les bois de Detroit, flanqué d’une fillette rescapée d’un incendie. Ça se complique avec de méchants trafiquants d’organes qui veulent kidnapper l’enfant et ça se gâte quand l’ex-commando survivaliste se transforme en justicier. Même pas peur.

Note: ° •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Don’t Breathe 2» Afficher plus Réalisateur: Rodo Sayagues

Avec Stephen Lang, Madelyn Grace

Horreur (USA, 108’)

«Candyman», de l’horreur pur sucre

Yahya Abdul-Mateen II dans «Candyman» de Nia DaCosta. DR

Selon la légende, il suffit de prononcer cinq fois son nom devant un miroir pour que Candyman, le spectre maléfique, apparaisse. À Hollywood, ce genre de bêtise continue à inspirer des films d’épouvante pour ados fragiles. Quatrième mouture de la légende urbaine et toujours pas peur.

Note: ° •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Candyman» Afficher plus Réalisatrice: Nia DaCosta

Avec Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris

Horreur (USA, 101’)

«Monte Verita», une utopie suisse

En 1906, Hanna trouve un havre de paix au Tessin, à Monte Verita où elle peut se libérer des diktats bourgeois. DR

Présenté au Festival de Locarno, «Monte Verita» revient les racines d’un mouvement né au début du 20e s. en Allemagne, qui voulait réformer la vie. Au Monte Verita, une colline du lac Majeur, au-dessus d’Ascona, s’installe une communauté inspirée, fondée par un industriel anversois, Henri Oedenkoven, Ida Hoffman, musicienne du Montenegro , Gusto Gräser, le «prophète aux pieds nus» décrit par Hermann Hesse. Refuge pour les rebelles aux diktats bourgeois, ce lieu d’utopie accueille Hanna, brimée par son milieu. La jeune femme va se libérer en découvrant la photographie mais comment garder sa famille, ses enfants, sans se renier? À noter, le documentaire passionnant que le Français Henry Colomer avait consacré à cet épisode en 1997.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Monte Verita» Afficher plus Réalisateur: Stefan Jäger

Avec Maresi Riegner, Max Hubacher

Chronique (CH, 117’)

