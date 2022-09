People et formation – Quels sont les diplômes des célébrités? À l’occasion de la rentrée scolaire, focus sur les cursus suivis par quelques personnalités du show-business et du sport. Fabrice Breithaupt

1 / 12 Arnold Schwarzenegger, acteur et homme politique - Doctorats d’économie, gestion des affaires et lettres. AFP

Les élèves genevois et vaudois ont repris l’école la semaine dernière. Selon leurs aptitudes et de leurs aspirations, tous vont suivre des études ou faire des apprentissages différents. Et le métier qu’ils exerceront ne sera d’ailleurs pas toujours lié à leur formation initiale.



Les exemples autour de nous ne manquent pas. Prenez les «people». Ce n’est pas parce qu’on est acteur, chanteur ou animateur TV, par exemple, qu’on a forcément suivi des études en lien direct avec son métier actuel. Saviez-vous que l’actrice israélo-étasunienne Natalie Portman a étudié la psychologie ou que l’animateur TV français Cyril Hanouna possède un diplôme universitaire en éco-gestion?



Du reste, qui dit «people» ne dit pas écervelé. Ainsi, Arnold Schwarzenegger a une tête aussi remplie que son corps est musclé. Le culturiste au palmarès impressionnant, l’acteur à la fortune colossale et l’ancien gouverneur de Californie, 5e puissance économique mondiale, aligne pas moins de trois doctorats. Balaise, le musclé, non?

