Effondrement boursier – Quels sont les risques pour les clients de Credit Suisse? La crise traversée par la banque inquiète les clients suisses, qui ne savent pas s’ils vont garder leur argent. Des experts répondent à ces interrogations. Julien Culet

Credit Suisse traverse de fortes turbulences en cette période de grande incertitude dans le secteur bancaire. KEYSTONE

Le vent de panique, et la chute historique de l’action de Credit Suisse qui s’est ensuivi mercredi, interroge quant à la survie de la deuxième banque du pays. Et l’inquiétude est grande pour celles et ceux qui y possèdent un compte. L’argent déposé est-il garanti ou faut-il s’empresser de le retirer? Des spécialistes apportent leur éclairage et se veulent rassurants.