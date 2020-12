Rituel du Nouvel-An – Quels vœux pour 2021? Écrits noir sur blanc ou immatériels, que vont faire les messages de fin d’année de celle qui s’achève? L’intégrer, la zapper, tenter de l’exorciser? Florence Millioud-Henriques

Le conseiller d’État Philippe Leuba a choisi son visuel. DR

Conseils de pro, il faudra faire dans la sobriété pour les vœux de fin d’année! Et c’est déjà un bout de réponse aux questions qui ont dû torturer pas mal de patrons, d’entrepreneurs et de personnalités attendus sur cette case. Avant que nos propres doigts ne doivent se débattre avec un esprit plus hésitant qu’à l’habitude lorsqu’il s’agira de pianoter sur nos smartphones. Verra-t-on déferler l’habituelle vague de vidéos qui passent d’écran en écran en trompe l’ennui avant le décompte final? Trouvera-t-on l’énergie pour rivaliser d’originalité ou tout simplement les mots justes?