Football – Quentin Gaillard: «Je ne savais plus ce que je devais faire» Très apprécié et surutilisé par ses coaches la saison dernière, le demi de Stade-Lausanne a dû attendre 14 matches pour recevoir sa chance depuis l'arrivée de Meho Kodro. Deux mondes. Florian Vaney

Quentin Gaillard a longuement attendu son heure, mais elle a fini par arriver. Keystone

Ce samedi-là, Quentin Gaillard est un peu abattu. Il revient d'un déplacement à Aarau, la veille, sa deuxième convocation de la saison seulement. À la vue de la liste des absents, il pensait son grand soir enfin arrivé. Il passera finalement la soirée assis sur le banc aux côtés du deuxième gardien, Julien Hammel, sans même le quitter pour s'échauffer. La sortie en cours de jeu du titulaire à son poste, Raffidine Abdullah, n'y changera rien. «Malgré tout, je continue à y croire», glisse le demi défensif.

Pourtant, à ce stade-là de la saison, Quentin Gaillard totalise... zéro minute de jeu, tandis que Stade-Lausanne-Ouchy a déjà disputé treize matches. Le constat est dur à avaler. Mais ce qui l'est par-dessus tout, c'est le contraste. Le passage d'une équipe où Andrea Binotto, puis Stefano Maccoppi, en avaient fait leur plaque tournante (il a pris part à 38 des 39 matches la saison dernière) à une autre où il a l'impression qu'on ne le voit pas. «C'est peut-être ça le plus difficile. Je m'entraîne bien. Je n'ai d'ailleurs pas manqué une seule séance. Je ne sais plus ce que je dois faire pour avoir ma chance», soupire-t-il alors.

Trois apparitions successives

Ses qualités de footballeur, d'homme aussi, sont louées par son club, qui voit en lui «un gars avec une super mentalité, malgré sa situation difficile, et dont le travail est loué par tous». D'ailleurs, depuis ce déplacement au Brügglifeld. Quentin Gaillard a pris part aux trois dernières sorties du SLO, qui lui ont permis d'engranger sept nouveaux points et d'achever un premier tour assez grandiose. De quoi récompenser son abnégation, lui donner l'espoir d'un avenir meilleur, aussi. Mais comment en est-on arrivé là?

Je serais sacrément arrogant de cracher dans la soupe.» Quentin Gaillard

Il faut tenir compte de trois choses. La première, ce sont les préférences de Meho Kodro, arrivé cet été à la barre de Stade-Lausanne. D'abord, les Stadistes ne jouent plus qu'avec un seul milieu défensif, contre deux la plupart du temps lors du dernier exercice. Un ticket qui revient généralement soit à Andy Laugeois, soit à Raffidine Abdullah, deux éléments peut-être un peu moins créatifs, mais plus précieux à la récupération. Les deux huit qui le devancent, eux, ont un profil plus offensif. Et il faut bien dire que tant Karim Gazzetta que Giovani Bamba livrent si bien la marchandise qu'ils sont presque inamovibles.

Un semi-pro chez les pros

La deuxième est liée au changement de statut du club. Encore semi-professionnel il y a quelques mois, le SLO est entré dans l'ère du professionnalisme depuis cet été. Et le nouveau pensionnaire de la Pontaise l'a plutôt bien fait: revalorisation logique des salaires, entraînement le matin, possibilité de déjeuner avec l'équipe, location de chambres d'hôtel pour que les joueurs puissent se reposer avant certains matches à l'extérieur. Dans un environnement où tout le monde n'a d'yeux que pour le football, Quentin Gaillard a lui gardé un point d'encrage sur le monde extérieur, continuant d'enseigner dans un collège à Prilly.

«Je crois avoir plutôt bien géré la transition. Je continue de travailler, j'étudie même encore à côté, mais tous mes horaires sont adaptés à ma vie de footballeur. L'un n'empiète pas sur l'autre.» Son club le voit-il exactement du même œil?

Le plan: exister en Ligue nationale

Et puis, il convient aussi de parler d'une concurrence de haut vol. Meho Kodro semble s'être attaché à un groupe d'une quinzaine de joueurs, mais le technicien bosnien peut assurément compter sur une vingtaine d'éléments compétitifs. Résultat: les places dans le onze de base se monnaient chers, surtout lorsque l’on a Andy Laugeois et Raffidine Abdullah devant soi... À ce titre, la maîtrise technique et collective affichée par le SLO détonne au sein de cette Challenge League qui ne brille pas de mille feux cette année.

Toujours est-il que sa frustration, Quentin Gaillard la garde pour lui. «Il faudrait être sacrément arrogant pour cracher dans la soupe. Notre environnement de travail est hyper stimulant. Ce que Meho Kodro met en place la semaine, ce qu'il nous transmet, c'est quelque chose. Je suis heureux, et vraiment reconnaissant au club, de pouvoir découvrir ce monde-là.» Lui le joueur formé au Team Vaud qui, à 26 ans, a passé le plus clair de sa carrière entre la Promotion League et la 1ère ligue. Il ne serait pas englouti par la déprime s'il devait y retourner. Mais pour l'heure, le plan à un autre nom: prouver qu'il mérite d'exister en Ligue nationale.