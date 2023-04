Les films américains d’un geek – Quentin Tarantino dans le ciné-club violent de sa jeunesse Le Nouvel Hollywood en ligne de mire, le cinéaste déroule son érudition et son expérience de cinéphile précoce dans «Cinéma spéculations», bouquin truculent. Boris Senff

La foule pour Quentin Tarantino à Londres, samedi 25 mars, où il discutait son dernier livre au London Palladium. GC Images

Réalisateur de «Pulp Fiction» (1994) ou de «Once Upon a Time… in Hollywood» (2019) – cela dépend par quel (bon) bout on le prend –, Quentin Tarantino, 60 ans, a récemment déclaré qu’il allait tourner à l’automne 2023 son 10e et ultime film, déjà intitulé «The Movie Critic» («Le critique de cinéma»). Pour l’heure, c’est plutôt lui qui endosse la casquette de critique, voire d’historien, en publiant «Cinéma spéculations», bouquin touffu et truculent où il revient à la fois sur son rapport à quelques obsessions filmiques et à son expérience personnelle du cinéma.