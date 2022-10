Sorties livres jeunesse – Quentin Zuttion décoiffe en princesse, Mathieu Sapin miaule et quoi encore? Pour petits et grands, des livres qui piochent large dans l’imaginaire avec Jules Verne, Tomi Ungerer et autres experts du genre. Cécile Lecoultre

Jules Verne aussi désobéissait à son père

Jules Verne, ce garnement devenu star de la littérature française, commença par se fâcher avec son père qui refusait de le voir devenir écrivain. WIKIPEDIA

Des inédits de Jules Verne (1828-1905) ne pouvaient qu’inspirer Jacques Tardi. Alors que le père d’Adèle Blanc-Sec annonce d’ailleurs l’ultime aventure de son enquêtrice, «Le bébé des Buttes-Chaumont», l’éternel rebelle produit une cinquantaine de croquis en hommage à son maître. Ils viennent «enluminer» des textes rares, récits gothiques des années 1850 et même premier roman du génial écrivain visionnaire.

Jacques Tardi, complice parfait de Jules Verne, dans cette manière séduisante d’associer vision et réalisme. AFP

Pour l’anecdote, ces écrits manifestent déjà un talent en effervescence. Son père d’ailleurs, se refuse à le voir embrasser une carrière de romancier mais le jeune homme se rebiffe, y voit la chance de propager le savoir. Avant «Voyages extraordinaires», le féru de sciences aspire déjà à vulgariser ainsi le progrès, les voyages, les inventions.

Un recueil magnifié par les illustrations de Jacques Tardi. DR

Un frisson fantastique et romanesque vibre ici, un style que Jules Verne va perfectionner pour ébahir les pauvres mortels. Voir par exemple crapahuter de drôles de paroissiens, ses héros! Soit des prêtre défroqué, bagnard altruiste, contrebandier et autre marquis croquignolesque. Tardi leur colle des bouilles d’époque avec une telle justesse qu’on pourrait croire que ces deux-là sont complices à travers les âges.

Mathieu Sapin joue à chat perché avec Tomi Ungerer

En une BD plus graphique, Mathieu Sapin relit les aventures du rejeton de Madame Chattemite, insupportable garnement qui refuse les baisers mouillés… DR

Le facétieux Mathieu Sapin se détourne des sphères politiciennes pour s’allier au géant Tomi Ungerer, disparu il y a 3 ans. Et c’est sans doute plus comique pour le Français d’aller guigner les aventures de la famille Chattemite, plutôt que de se perdre dans les méandres du pouvoir présidentiel et autres luttes électorales.

Sans chercher à révolutionner un album qui est devenu un classique au fil du temps, le bédéaste tire les moustaches de l’Alsacien avec un respect encore griffé de provocation iconoclaste. Car dès 1973, Tomi Ungerer explorait les rapports mère-fils avec humour et sagesse, bousculant les idées traditionnelles pour caresser les sentiments à rebrousse poil.

Tomi Ungerer a créé «Pas de baiser pour maman» en 1973. Ici, l’original. DR

Alors tant pis si son émule Mathieu Sapin semble ronronner dans ce quasi copié collé, fidèle au point d’adopter le camaïeu de gris d’origine pour ne pas dénaturer l’héritage. Au fond, le message était assez clair dès le départ: «Des baisers humides et poisseux, je les déteste!»

Sanseverino s’offre une comédie musicale

Touche à tout inventif, Sanseverino se fend d’un conte rock’n’roll sur les vils promoteurs qui déciment les petits artisans. AFP

Jadis, les Chaussettes noires poussaient les garçons à se gominer la banane. Aussi rock’n’roll, la jeune Camille se cache sous une socquette puante pour braquer une banque. La gamine délurée joue au Robin des Bois pour aider sa pote Mamie La Gratte, une vénérable aïeule expulsée de sa boutique d’instruments de musique, par un promoteur immonde. D’ailleurs le businessman arbore une tête repoussante de crocodile mal denté. Du Sanseverino tout craché qui navigue à vue entre la gouaille de titi parisien et les horizons de Memphis!

Pour naïve, la fable est troussée joliment par le musicien en quelques chansons qui revendiquent un son… «sanseverinoesque», soit cet alliage de sérénade manouche, rock frenchy, variété à l’italienne et autres influences caquetantes comme dans un poulailler secoué par des renards. L’ancien «professeur de clowneries» ne s’assagit pas à la soixantaine et tant mieux.

Avec Jeff Pourquié au dessin, Sanseverino s’amuse en musique. DR

Après Thomas Fersen, Cali ou François Morel dans la même collection soignée, le meneur prend le large avec un album CD du bord de mer, et ça se fredonne bien.

Anne Herbauts, retenez ce nom qui s’efface déjà

Anne Herbauts, 46 ans, et un talent de conteuse indicible. C’est simple, son monde, il faut le sentir. DR

Comme sculptée dans le papier embossé à divers niveaux de grammage, le conte d’Anne Herbauts se caresse, et ce n’est pas une figure de style. Il faut toucher ce bouquin en fermant les yeux, apprécier à l’aveugle l’«histoire grande comme la main» conçue en 2004 par la Bruxelloise, artiste peintre un peu zinzin.

«Une histoire grande comme la main», à toucher du bout des doigts. DR/CASTERMAN

Cette auteure hors norme a obtenu de son éditeur qu’il varie les papiers selon ses humeurs. Ainsi, alors que la neige tombe dans ces pages avec une épaisseur quasi littérale, le héros dévisage sa semaine. Parfois sous les doigts surgissent des aspérités, une poésie braille indicible qui embarque avec une éloquence silencieuse.

Une couverture trouée, pour suggérer déjà le vide et s’y lancer. CASTERMAN

Du lundi au dimanche suivent les jours, puis les saisons. Une poésie infinie s’insinue avec subtilité dans le vide signifié dès la couverture trouée. Et ce n’est pas le néant.

Mais non, toutes les princesses ne meurent pas!

Quentin Zuttion, un talent irrésistible pour évoquer les différences, sa différence. DR

Voilà un album subtil qui parle d’homosexualité, des genres, bon ou mauvais, s’entiche des princesses à paillettes, les Anglaises à la mèche blonde et triste, les Blanche-Neige au sourire cerise et autres damoiselles en péril. Et le résultat, «Toutes les princesses meurent après minuit» brise le coeur et mérite la couronne de la sortie jeunesse la plus décomplexée de l’automne.

Tendre Zébulon débarqué d’ailleurs, Quentin Zuttion y raconte son adolescence, ses premières amours timides, son premier rouge à lèvres, son premier diadème.

Un roman graphique inclassable, de toute beauté et intelligence. DR

Tout en cases pastel, le dessinateur n’esquive jamais les doutes et empoigne son sujet avec plus de rudesse que les douceurs apparentes ne le suggèrent. Né garçon, il ne cache pas que, après la perplexité, imposer ses préférences demanda délicatesse et obstination.

Un découpage comme un story-board, réinventé à chaque page. DR

Dans son récit tout en rose et autres couleurs pâles prévaut la même élégance. Ou comment un pavillon de banlieue en 1997 se transforma en château de fées. Même sans Lady Di, cette lâcheuse.

Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

