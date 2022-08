La guerre, au XXe siècle, a fait plus de 100 millions de morts. La guerre se déclenche lorsqu’un camp agresse l’autre et que celui-ci se défend ou se venge. Tu me frappes, je te frappe à mon tour; on se bat jusqu’à ce qu’une partie abandonne ou ne puisse plus continuer, comme les Aztèques et les Sioux en Amérique.

Au XXIe siècle, nous nous en sortons pour le moment plutôt bien… pas de très grande guerre dévastatrice (quel pays a été responsable du plus grand nombre de morts jusqu’à présent?).

En regardant les nouveaux combats en Ukraine, je me demande: pourquoi les humains s’entretuent-ils? Parce que les gens sont «maudits»? Incultes? Méchants? Bêtes? Et je regarde autour de moi. Quelles personnes se battent verbalement et physiquement?

«À mon humble avis, la première cause de la guerre est le fait que les gens pensent avoir raison.»

Il me semble que les bagarres commencent lorsque deux personnes sont convaincues d’avoir raison. Deux camps ont chacun une logique et se sentent justifiés de faire ce qu’ils font. Ensuite, un côté frappe l’autre. Boum! Les poings, les fusils ou les bombes volent.

Historiquement, dans la plupart des guerres, les deux camps étaient convaincus d’avoir Dieu de leur côté. Aujourd’hui, Dieu peut être remplacé par des mots comme vérité, justice, ou un terme faisant référence à une vision politique. N’est-ce pas ce qui s’est passé lorsque les Japonais ont envahi Pearl Harbor et que l’Amérique s’est défendue? Les deux pays n’étaient-ils pas absolument convaincus d’avoir raison? Il a fallu deux bombes atomiques pour mettre fin à l’horreur.

À mon humble avis, la première cause de la guerre est le fait que les gens pensent avoir raison. Or, combien de personnes examinent et remettent en question leur pensée, leur interprétation de l’histoire, leurs valeurs, leurs croyances, leurs vérités? Très peu à ma connaissance.

Mon grand-père ne s’est jamais battu de sa vie. Peut-être que vous non plus. Il m’a dit que, depuis son plus jeune âge, il a toujours essayé de voir le monde du point de vue des autres. Il a toujours tenté de comprendre le pourquoi de ses propres croyances et celles des autres. Il n’a jamais frappé quelqu’un. J’ai toujours pensé qu’il aurait dû faire de la politique.

Une activité très humaine

Parfois, je me demande si la guerre n’est pas une des activités les plus humaines qui soient. Croire que l’on a raison est tellement omniprésent, tellement… humain. Il suffit de regarder les nouvelles, les réseaux sociaux, les politiciens, et nous-mêmes. Il semble que plus les gens sont inflexibles sur leurs convictions, plus il y a de risques qu’ils se chamaillent, se battent, se tirent dessus, se tuent et envoient des armées les unes contre les autres.

Oui, il y a toujours des limites à ce qui est acceptable - vivable - dans ce bas monde. On dit que même Jésus s’est fâché une fois. Mais il me semble que les personnes les plus ouvertes d’esprit sont aussi les plus pacifistes et les moins enclines à la guerre. Et si le plus grand ennemi de la paix était la vérité?

