Portugal-Suisse ce dimanche – Questions autour de la méthode Yakin Les points d’inflexion voulus par le sélectionneur de la Suisse invitent à la réflexion. Gros plan après une défaite à Prague et avant trois chocs, en Ligue des nations. Valentin Schnorhk Lisbonne Daniel Visentini Lisbonne

Murat Yakin est soumis à des questionnements après la défaite 2-1 en République tchèque jeudi. KEYSTONE-ATS/EPA/LUKAS KABON

D’abord, dédramatiser, pour peu que drame il y ait jamais eu. La Suisse s’est inclinée en Ligue des nations à Prague jeudi soir, face à une République tchèque privée de plusieurs cadres: ce n’est pas très glorieux, mais cela arrive et ça ne dit rien de ce que sera cette sélection au Mondial, dans six mois. En revanche, il y a des lignes fortes qui se dessinent de plus en plus, tracées par Murat Yakin. Les questionner, à quelques heures de Portugal-Suisse, c’est entrer au cœur de la méthode Yakin.